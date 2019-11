Négociation d'une première convention collective à la SQDC - Le ministre Jean Boulet nomme une médiatrice spéciale

QUÉBEC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, désigne une médiatrice spéciale pour aider les parties à conclure une première convention collective entre les salariés syndiqués des différentes succursales et la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les négociations touchent de nombreuses succursales et associations accréditées. Actuellement, le déroulement et le rythme des négociations diffèrent d'une succursale à l'autre, malgré que plusieurs enjeux soient communs.

La personne désignée par le ministre est Mme Lise Lavallée, médiatrice-conciliatrice en chef (Montréal) au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Elle agira comme médiatrice spéciale pour les négociations dans l'ensemble des succursales syndiquées de la SQDC. Son mandat arrive au moment où les négociations entre la SQDC et les représentants des salariés sont en cours depuis plusieurs mois et où aucune entente n'est intervenue à ce jour.

Citation :

« Je souhaite que les négociations entre les parties se poursuivent de façon diligente afin d'arriver à une première convention collective négociée. La nomination d'une médiatrice spéciale permettra de poursuivre le dialogue pour tenter d'en arriver à une entente. Mme Lavallée possède une longue expérience dont je suis certain que les parties pourront bénéficier dans le cadre de leurs négociations. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La Société québécoise du cannabis a été créée par le gouvernement du Québec en 2018 afin de s'assurer que la vente de cannabis et de produits dérivés est effectuée dans des lieux sécuritaires et exempts de toute activité criminelle.

Les négociations pour la mise en place d'une première convention collective ont débuté il y a plusieurs mois. Au total, 20 succursales de la SQDC sont couvertes par 18 accréditations syndicales.

