Négociation d'une convention collective à la SQDC - Le ministre Jean Boulet félicite les parties pour la conclusion d'une première convention collective

QUÉBEC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, félicite les différentes associations syndicales et la Société québécoise du cannabis (SQDC) pour la conclusion d'une première convention collective.

Le ministre tient à souligner l'esprit de collaboration des parties syndicales impliquées, soit la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ainsi que les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC).

Rappelons qu'en octobre, les parties syndicales ont déposé une demande pour avoir recours à un arbitre de différend en ce qui concerne la détermination des clauses de leur première convention collective. Toutefois, le ministre a décidé de recourir à la médiation, considérant la multiplicité des accréditations, le déroulement des négociations, qui différait d'une succursale à l'autre, et ce, malgré le fait que plusieurs enjeux étaient communs.

Ainsi, le 15 novembre dernier, M. Jean Boulet a désigné pour cette tâche Mme Lise Lavallée, médiatrice-conciliatrice en chef à Montréal au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Lavallée a eu pour mandat de rapprocher les parties impliquées afin de les aider à conclure une première convention collective.

Services offerts

Le Ministère offre plusieurs services en matière de relations du travail, dont des services d'aide à la négociation de conventions collectives, tels que la médiation et la conciliation. Ces services, offerts par des médiateurs-conciliateurs neutres et impartiaux, visent à favoriser la conciliation des intérêts des parties patronale et syndicale et contribuent à l'émergence de pistes de solutions satisfaisantes pour chacune d'elles.

Le Ministère offre également des services de médiation en amélioration des relations du travail aux parties durant la période d'application d'une convention collective.

Citation :

« Je suis fier que les parties se soient entendues sur les termes d'une première convention collective pour les employés de la SQDC. La grande collaboration des parties et l'ouverture de celles-ci à la suite de la nomination de Mme Lavallée ont permis de conclure cette importante négociation. La réussite de cette démarche est également un exemple probant de l'efficacité des modes alternatifs de règlement des différends dans les relations du travail au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a été créée par le gouvernement du Québec en 2018 afin de s'assurer que la vente de cannabis et de produits dérivés est effectuée dans des lieux sécuritaires et exempts de toute activité criminelle.

Les négociations pour la mise en place d'une première convention collective ont commencé il y a plusieurs mois. Au total, 23 succursales de la SQDC sont couvertes par 21 accréditations syndicales.

Le Ministère compte 24 médiateurs-conciliateurs pour accompagner les parties prenantes dans les processus de négociation et d'application d'une convention collective.

Le Ministère offre des services d'aide à la négociation des conventions collectives, de médiation préarbitrale de griefs (incluant la médiation relative au harcèlement psychologique) et de médiation en amélioration des relations du travail.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca