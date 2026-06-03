Négociation coordonnée des RPA - Les salarié-es des Jardins Logidor sont en grève pendant 5 jours

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les quelque 50 travailleuses et travailleurs des Jardins Logidor sont en grève du 3 au 7 juin pour faire avancer leur négociation. La direction de la résidence privée pour aîné-es (RPA) appartenant au groupe Cogir tarde à reconnaitre la valeur du travail de ses salarié-es.

Le groupe Cogir doit se mettre en mode règlement

Alors que plus de la moitié des RPA prenant part à la ronde de négociation coordonnée de la CSN ont obtenu une entente, il en va autrement pour les cinq résidences du groupe Cogir. C'est pour forcer l'employeur à déposer des offres sérieuses que les travailleuses et les travailleurs ont décidé de déclencher une première séquence de grève. Le salaire moyen de 20 $ l'heure est nettement insuffisant pour ces travailleuses et ces travailleurs qui prennent soin des aîné-es au quotidien. À noter que les services essentiels sont maintenus durant la grève.

« Si les résidentes et les résidents des Jardins Logidor reçoivent des services de qualité, c'est grâce aux efforts des travailleuses et travailleurs. Un peu partout au Québec, nous parvenons à nous entendre avec les employeurs. Il n'y a aucune raison pour qu'un groupe aussi profitable que Cogir n'accorde pas les gains de la négociation coordonnée à ses salarié-es », explique la porte-parole du secteur des RPA à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Marlène Ross.

« Cinq résidences du groupe Cogir font partie de la négociation coordonnée et tous leurs salarié-es doivent se résoudre à exercer la grève pour que ça bouge à la table de négociation. Il est temps que cette entreprise en ait pour autre chose que ses profits. Si on veut continuer de donner les meilleurs services aux résidentes et aux résidents, il faut bonifier les conditions de travail des salarié-es », poursuit la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamp.

« Les salarié-es de la résidence Jardins Logidor font face à la hausse du coût de la vie. Pendant qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, les coffres du groupe Cogir débordent. Si l'employeur pense qu'il va réussir à nous épuiser, il se trompe royalement. Nous serons aux côtés des salarié-es jusqu'à l'obtention d'une bonne entente », de conclure la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier.

À propos de la négociation coordonnée des RPA de la CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es œuvrant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]