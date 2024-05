SALT LAKE CITY, 21 mai 2024 /CNW/ - Nearmap , un important fournisseur de données géographiques et d'images aériennes, annonce la nomination de Ray Savona au poste de directeur des revenus. À compter du 28 mai 2024, M. Savona jouera un rôle central au sein de l'équipe de direction de l'entreprise, où il dirigera l'élaboration de la stratégie de revenus de l'entreprise et supervisera le marketing et les ventes mondiales de Nearmap, y compris l'ingénierie des ventes et l'aide à la vente.

Relevant d'Andy Watt, chef de la direction, Ray Savona se joint à Nearmap fort de plus de 28 ans d'expérience dans les logiciels d'entreprise, où il a été le moteur de la stratégie, et construit et dirigé les ventes aux entreprises et aux canaux, ainsi que les programmes de marketing et de réussite client pour les entreprises à l'échelle mondiale. Plus récemment, il a occupé les postes de directeur des revenus et de directeur de la clientèle chez Mural. Précédemment, pendant plus de 13 ans, il a occupé divers postes de direction chez Autodesk, y compris la direction des ventes en Amérique et la création et la direction de la première organisation de succès client de l'entreprise.

« Cette nomination survient à un moment exceptionnel pour l'entreprise », a déclaré Andy Watt, chef de la direction de Nearmap. « Nous transformons notre entreprise et améliorons notre plateforme et nos produits pour répondre aux besoins changeants et croissants en matière de renseignements de localisation des clients d'aujourd'hui, et la grande expérience et le bilan de Ray en font le leader dont nous avons besoin pour faire passer Nearmap à un niveau supérieur. »

« Nearmap est une entreprise incroyable, et son éventail impressionnant de technologies et de produits permet de relever de véritables défis pour les clients. Les entreprises réalisent rapidement la valeur des technologies géospatiales et technologies basées sur la localisation pour prendre de meilleures décisions d'affaires, atténuer les risques et appuyer les initiatives de développement. Je suis très heureux de me joindre à l'entreprise qui favorise l'adoption de cette technologie à l'échelle mondiale. »

La nomination de Savona souligne l'engagement de Nearmap à accroître ses activités et à améliorer sa position en tant que fournisseur de premier plan d'images aériennes et de données géographiques.

À propos de Nearmap

Nearmap offre un accès facile et instantané à des images aériennes à haute résolution, à du contenu 3D à l'échelle des villes, à des ensembles de données d'IA et à des outils géospatiaux. À l'aide de ses propres systèmes de caméra et logiciels de traitement brevetés, Nearmap photographie des zones urbaines à grande échelle aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande plusieurs fois par année, et rend le contenu actuel instantanément disponible dans le nuage au moyen d'une application Web ou de l'intégration à une interface de protocole d'application. Chaque jour, Nearmap aide des milliers d'utilisateurs à effectuer des visites virtuelles de sites pour obtenir des renseignements approfondis et axés sur les données, ce qui permet de prendre des décisions éclairées, de simplifier les opérations et d'améliorer le rendement financier. Fondée en Australie en 2007, Nearmap est l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans les relevés aériens au monde. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site www.nearmap.com .

