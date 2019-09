Ne répondez pas aux sollicitations de Weizhen Tang

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») met en garde les investisseurs québécois à propos des sollicitations qui pourraient leur être faites par Weizhen Tang ou des entreprises lui étant associées, incluant Weizhen Tang and Associates inc., Oversea Chinese Fund Limited Partnership Business et Weizhen Tang Corp.

Weizhen Tang a annoncé récemment qu'il avait l'intention de reprendre ses activités ailleurs qu'en Ontario, mais tout de même au Canada, en créant un fonds d'investissement à l'intention d' investisseurs individuels et institutionnels.

Rappelons qu'en octobre 2012, Weizhen Tang a été reconnu coupable de fraude par la Cour supérieure de l'Ontario. M. Tang a écopé d'une peine d'emprisonnement pour ces gestes.

De plus, en 2016, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a imposé à Weizhen Tang une ordonnance lui interdisant de manière permanente de négocier des titres ou des produits dérivés ou d'en acquérir, de travailler en tant que personne ou compagnie inscrite dans l'industrie financière, ou de jouer un rôle en tant qu'administrateur ou dirigeant d'une société ou d'une société de placement. Notons qu'en vertu de la réciprocité des ordonnances rendues par les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, l'ordonnance rendue par la CVMO s'applique également au Québec.

Weizhen Tang et les entreprises qui y sont associées n'ont jamais été inscrits à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité et ont fait l'objet d'ordonnances d'interdiction d'opérations et de blocage en 2009.

Vous avez investi par l'entremise de Weizhen Tang ou d'une entreprise lui étant associée?

Si vous avez investi des sommes ou avez été sollicité pour investir par le biais de cet individu ou de ces entreprises, communiquez avec notre Centre d'information. Nous pourrons répondre à vos questions et vous pourrez nous aider dans nos interventions visant à protéger les consommateurs.

L'offre d'investissement, qu'elle soit faite sur Internet, au téléphone ou en personne, est une activité réglementée. L'individu ou l'entreprise qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'Autorité ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être victime de ce type d'approche, assurez-vous de vérifier que l'individu ou l'entreprise qui vous a contacté est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer.

Consultez le site Web de l'Autorité pour trouver d'autres conseils pour éviter la fraude.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

