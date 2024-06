Ne gâchez pas la fête : prévoyez un retour sécuritaire à la maison

QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Avec la longue fin de semaine de la fête nationale du Québec qui se pointe à l'horizon, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle aux Québécoises et Québécois que s'ils font la fête et qu'ils prévoient consommer, ils doivent aussi prévoir leur retour à la maison.

La fête nationale du Québec marque le début de l'été et des vacances estivales. De nombreux événements festifs se succéderont au cours des prochains jours et des semaines à venir, comme les bals de finissants, les rassemblements en famille ou entre amis et les nombreux festivals. Une personne qui prévoit consommer lors d'un tel événement doit l aisser son auto à la maison et choisir une solution de rechange comme :

le transport en commun;

les taxis ou les services de transport rémunéré de personnes;

les services de raccompagnement;

une conductrice ou un conducteur désigné;

l'hospitalité des proches.

Rappelons que l'été est la période où l'on compte le plus de décès sur les routes du Québec.

Faits saillants :

De 2018 à 2023, on compte en moyenne annuellement, 6 personnes décédées, 19 personnes blessées gravement et 373 victimes sur les routes du Québec lors du long congé de la fête nationale du Québec.

De 2018 à 2023, on compte en moyenne annuellement, 101 personnes décédées, 383 personnes blessées gravement et 7 233 victimes sur les routes du Québec durant la période comprise entre la fête nationale du Québec et la fête du Travail.

Se déplacer de façon sécuritaire, c'est :

respecter les limites de vitesse;

éviter les distractions;

éviter de conduire après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue;

conduire reposé;

faire preuve de courtoisie et de prudence.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias :https://saaq.gouv.qc.ca/salle-presse; Pour information : Relationnistes auprès des medias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541