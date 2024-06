Ne conduisez pas à moitié mort - Des zombies au cœur de la nouvelle campagne de la SAAQ sur la fatigue au volant

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - À l'approche des vacances d'été, alors que les Québécois et Québécoises seront nombreux à prendre la route, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne de sensibilisation contre la fatigue au volant. Celle-ci vise à rappeler que la fatigue affecte la conduite et peut causer des accidents. La seule solution pour la contrer est de s'arrêter pour faire une sieste ou de passer le volant à une autre personne.

Période couverte : du 17 juin au 14 juillet 2024

Thème : « Ne conduisez pas à moitié mort. Arrêtez-vous avant que la fatigue ne vous arrête. »

Moyens : Message vidéo diffusé sur le Web et les médias sociaux Message audio diffusé à la radio traditionnelle et numérique



Les messages de la campagne illustrent les effets de la fatigue sur la conduite, en mettant en scène, entre autres, des personnages de zombies.

« Tout le monde risque de ressentir de la fatigue au volant. C'est pourquoi il faut planifier ses trajets pour prendre des pauses et limiter les risques. Les villages-relais ainsi que les haltes routières, notamment, vous permettent de vous arrêter dans un endroit sécuritaire et de profiter d'une variété de services essentiels. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La fatigue est l'une des principales causes d'accidents au Québec. Chaque année, elle est responsable de près du quart des accidents mortels. Il ne faut pas sous-estimer les effets qu'elle peut avoir sur la conduite. Aux premiers signes de fatigue, on doit s'arrêter pour se reposer et ainsi assurer la sécurité de tous les usagers de la route. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Qu'elle découle d'une durée de sommeil insuffisante ou d'une trop longue période d'attention soutenue, la fatigue entraîne une diminution de la vigilance du conducteur ou de la conductrice.

La seule solution pour contrer la fatigue est de dormir ou de passer le volant à une autre personne. Baisser la vitre, monter le volume de la radio ou tout autre truc ne changeront rien, car les signes de fatigue réapparaîtront très vite.

La capacité de conduire est déjà affectée quand ces signes de fatigue apparaissent : difficulté à se concentrer, yeux fatigués, réactions lentes, bâillements, difficulté à maintenir une vitesse et une trajectoire constantes, difficulté à trouver une position confortable, irritabilité ou agitation. Il ne faut jamais attendre de cogner des clous.

Pour prévenir les risques lors de longs trajets, il est important de planifier son itinéraire, de se reposer avant le départ et de prévoir des pauses toutes les deux heures.

Sur la route, ralentissez et adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques et routières (en zone de chantier routier, par exemple).

Ne consommez pas d'alcool ou de drogue avant de conduire.

Évitez les distractions (ex. : ne textez pas, programmez votre GPS et vos listes de musique avant de partir).

Conduisez reposé.

Prévoyez des pauses régulières dans des endroits sécuritaires, comme les haltes routières et les stationnements de commerces dans les villages-relais.

Planifiez vos déplacements et renseignez-vous sur l'état de la chaussée et les chantiers routiers avec Québec 511.

