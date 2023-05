QUÉBEC, le 3 mai 2023 /CNW/ - NCP Capital Partners (« NCP ») a formé NCP Puissance Électrique S.E.C. afin de procéder à l'acquisition d'une participation majoritaire du manufacturier WR Transformateurs inc. (« WR Transfo »).

C'est encore une fois en collaboration avec ses clients et partenaires que NCP a pu réaliser cette transaction. NCP s'associera à la direction de WR Transfo afin de soutenir la croissance de ce manufacturier et s'attaquer à de nouveaux marchés dans le but de permettre à WR Transfo de devenir un leader nord-américain de la transformation de l'énergie électrique.

WR Transformateurs logo (Groupe CNW/NCP Capital Partners)

WR Transfo est une entreprise manufacturière située à Saint-Alphonse-de-Granby (Québec) qui conçoit et fabrique une vaste gamme de transformateurs électriques pour des clients situés partout en Amérique du Nord. Ces transformateurs haut de gamme ont la particularité d'être refroidis à l'air plutôt qu'à l'huile, ce qui les rend plus sécuritaires et respectueux de l'environnement. Le savoir-faire, la robustesse et la flexibilité des produits et services de WR Transfo sont des facteurs majeurs qui expliquent son succès.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction en collaboration avec la direction de WR Transfo et son président Christian Roberge. L'électrification de notre économie nous a amenés, chez NCP, à nous intéresser à des manufacturiers performants dans ce secteur. Nous formons maintenant avec WR Transfo une équipe motivée à mettre en place et à exécuter une stratégie de croissance qui permettra à l'entreprise d'ajouter des produits et services et de s'attaquer à de nouveaux marchés pour devenir un chef de file dans la transformation de l'énergie. » a déclaré Mario Jacob, chef des investissements privés chez NCP.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise qui poursuit sa croissance. Il devenait primordial d'avoir des partenaires stratégiques comme NCP afin de pouvoir mettre en place les processus d'affaires et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour réaliser notre plan de croissance tout en maintenant la même équipe dynamique qui a su bien servir nos clients et partenaires depuis plus de 15 ans » a expliqué Christian Roberge, président et actionnaire de WR Transfo.

À PROPOS DE WR TRANSFORMATEURS INC.

Fondée en 2013, WR Transfo possède plus de 15 ans d'expertise dans la production de transformateurs électriques à sec à partir de son usine de 50 000 pieds carrés située à Saint-Alphonse-de-Granby. Les produits haut de gamme sont utilisés par des clients dans des conditions les plus extrêmes dans le monde entier.

Pour info : https://wrxfo.com/fr/

À PROPOS DE NCP CAPITAL PARTNERS - DIGITAL FAMILY OFFICE

NCP est un multi-family office servant des institutions, des entreprises et des fortunes privées. Pour ses investissements privés, NCP adopte une approche entrepreneuriale ciblant la gestion d'entreprises à fort potentiel de croissance pouvant être intégrées dans un plan global de consolidation. NCP est un gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, un courtier sur le marché dispensé et un gestionnaire de fonds régi par les autorités en valeurs mobilières des provinces du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

Pour info : https://ncpdfo.com/en/

