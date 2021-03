Navigator annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Ottawa

TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - Navigator Ltd. ("Navigator"), la première entreprise canadienne de gestion d'enjeux d'enjeux et de communication stratégiques, annonce la création de son nouveau bureau à Ottawa, offrant un service complet en affaires publiques aux clients de la région ainsi qu'aux clients de tout le pays dont les affaires avec le gouvernement du Canada sont essentielles pour l'entreprise.

Navigator Ottawa rejoint les équipes transversales de l'entreprise situées à Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto et Montréal.

Le bureau sera dirigé par Graham Fox et Matt Barnes, deux cadres expérimentés dans le domaine des affaires publiques qui possèdent une expérience inestimable dans l'élaboration de politiques, la gestion de réputation et la communication stratégique, entre autres.

Graham et Matt seront assistés par une équipe à Ottawa, et seront rejoints par des praticiens ayant une expérience approfondie dans tous les secteurs d'activités de l'entreprise et provenant de tous les bureaux de Navigator au Canada.

« Dans le cadre de la stratégie de croissance de Navigator à travers le pays, j'ai le plaisir d'annoncer deux nouvelles nominations » a déclaré Jaime Watt, président exécutif. « Graham Fox dirigera l'équipe d'Ottawa de Navigator à titre de directeur principal, et Matt Barnes se joint à nous à titre de conseiller principal. Ensemble, ils offriront la gamme complète des services de Navigator dans la région de la capitale nationale. »

Navigator Ottawa fournira une gamme complète de services, notamment en matière de stratégie de communication, de relations gouvernementales, de gestion de crise, de gestion de réputation, de conseil en affaires publiques et de conseil sur les marchés boursiers, le tout soutenu par des offres intégrées de recherche, de conception numérique et de design en interne. Tous les services seront fournis dans la langue officielle choisie par le client.

Le bureau de Navigator à Ottawa sera situé à quelques pas de la colline du Parlement, au 50 rue O'Connor.

Renseignements: Contact média : John Fenton, [email protected]