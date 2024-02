TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le marché canadien des soins de la peau fait peau neuve.

Naturium, la marque révolutionnaire réputée pour son approche cliniquement efficace, fait son entrée en exclusivité chez Pharmaprix, afin de proposer sa gamme convoitée de produits de soins de la peau et du corps abordables partout au pays.

Naturium fait son entrée exclusive chez Pharmaprix, offrant des soins de la peau cliniquement efficaces et biocompatibles à tous les Canadiens

Naturium est reconnue pour ses soins luxueux et approuvés par des dermatologues à un prix accessible. Ses formules sans cruauté et végétaliennes sont composées uniquement d'éléments biocompatibles qui agissent en harmonie avec la peau pour obtenir des résultats durables. Les produits Naturium sont équilibrés en pH et formulés avec des niveaux d'ingrédients actifs à la fois puissants et doux, afin d'offrir une efficacité maximale pour la santé de la peau.

Naturium fait son lancement au Canada avec vingt produits vedettes, dont le sérum à la Niacinamide 12 % plus zinc 2 %, le baume nettoyant ginseng violet, le Glow Getter Body Wash, ainsi que d'autres nettoyants, sérums, crèmes hydratantes et nettoyants pour le corps, afin de proposer une routine complète de soins de la peau de la tête aux pieds. Tous les produits sont offerts à des prix abordables, entre 20,50 $ et 43 $ CAD.

« Le lancement au Canada est un rêve devenu réalité pour Naturium et un objectif vers lequel nous travaillons depuis très longtemps », affirme Susan Yara, la fondatrice de l'entreprise. « Notre marque convient parfaitement au marché canadien, dont les consommateurs recherchent activement des soins de la peau à la fois efficaces et alignés sur leurs valeurs. Nous avons hâte que les Canadiens découvrent ce que notre marque et nos produits ont å offrir ! »

En plus de proposer des soins de la peau efficaces, biocompatibles et économiques, Naturium privilégie fortement la durabilité et l'écoresponsabilité pour ses emballages. La marque s'efforce de minimiser le gaspillage et d'incorporer des matériaux recyclables à chaque point de contact.

Pour en savoir plus sur Naturium, veuillez visitez Naturium.com ou suivez la marque sur Instagram @naturiumskin et sur TikTok @naturium .

À PROPOS DE NATURIUM

Naturium croit qu'une véritable efficacité repose sur la biocompatibilité. En science, la biocompatibilité fait référence au tissu biologique des organismes vivants et à sa réaction aux matériaux non vivants ; autrement dit, à la façon dont la peau réagit aux formules qu'on lui applique. Naturium s'assure que ses formules :

soient équilibrées en pH ;





soient hautement efficaces ;





utilisent un système de délivrance avancé pour les actifs ;





soient testées par des dermatologues.

Cela signifie qu'il est plus probable d'obtenir des résultats concrets, car la peau reconnaît les formules et elle est en mesure de mieux les utiliser.

Les produits Naturium sont soigneusement formulés avec des ingrédients botaniques, terrestres et marins de la plus haute qualité, combinés à des solutions innovantes et à une science avancée. Naturium teste les niveaux de pH pour s'assurer que les ingrédients actifs conservent leur efficacité, tout en favorisant et en soutenant le manteau acide de la peau.

Naturium s'est donné pour mission de prouver que les soins de la peau de haute qualité et axés sur les résultats n'ont pas besoin d'être trop chers. Tous les produits sont proposés à des prix abordables à moins de 43 $ CAD, sans pour autant renoncer à leur aspect haut de gamme. Naturium s'assure qu'une bonne routine de soins de la peau n'a pas besoin de coûter un bras.

À PROPOS DE LA FONDATRICE SUSAN YARA

Susan Yara est la fondatrice de NATURIUM et de la célèbre chaîne beauté Mixed Makeup sur YouTube. Elle a passé la dernière décennie à enseigner à des millions de personnes comment prendre soin de leur peau tout en créant une communauté de passionnés de soins de la peau répartis à travers le monde. Elle est convaincue que les soins de la peau peuvent être efficaces, biocompatibles, une expérience raffinée, et à un prix abordable pour une routine régulière.

Susan a débuté sa carrière devant la caméra en tant que journaliste à New York et a enchaîné avec des médias tels que Forbes, PEOPLE magazine, New York Post, CNBC, Glamour, avant de devenir rédactrice beauté pour PopSugar et NewBeauty Magazine, où sa passion pour les soins de la peau et les cosmétiques s'est développée. Originaire du Nouveau-Mexique, puis de Californie, où le climat est plus sec, Susan adapte sa routine de soins de la peau au climat plus humide de Miami, en Floride, où elle habite actuellement avec son mari et ses deux enfants.

