Le leader des vitamines et des suppléments invite la communauté scientifique à présenter des idées révolutionnaires pour façonner l'avenir de la santé intestinale et du soutien à la gestion du poids

GREEN BAY, Wisconsin, 4 mars 2025 /CNW/ - Nature's Way, un leader de l'industrie des vitamines et des suppléments depuis plus de 50 ans, annonce aujourd'hui le lancement de son Défi de l'innovation. Cette plateforme de collaboration est conçue pour fournir du financement et un soutien spécialisé aux innovateurs scientifiques émergents, aidant à commercialiser leurs idées révolutionnaires. Le programme permettra d'élever les leaders émergents dans le domaine et de stimuler l'innovation en matière de produits dans des domaines clés, façonnant l'avenir de la santé et du bien-être en soutenant et en soutenant les entreprises en démarrage, les universitaires et les chercheurs partout aux États-Unis et au Canada.

Le Défi de l’innovation fournira du financement et du soutien aux entreprises en démarrage, aux universitaires et aux chercheurs pour commercialiser leurs idées révolutionnaires, en mettant d’abord l’accent sur la santé intestinale et le soutien à la gestion du poids. (PRNewsfoto/Nature's Way)

En tant que membre du Schwabe Group, un leader mondial possédant 150 ans d'expertise en phytomédecine, Nature's Way possède l'un des portefeuilles de produits à base de plantes les plus importants de l'industrie des suppléments alimentaires aujourd'hui. Sa gamme comprend plus de 700 produits, comme des multivitamines, des probiotiques et des articles de soutien immunitaire comme le gomme à mâcher Sambucus (pour les enfants et les adultes), qui a été classé premier produit de l'année par Kantar. Les formules de l'entreprise s'inspirent de la nature et s'appuient sur la science, en utilisant des ingrédients de grande qualité. L'installation de pointe de Nature's Way à Green Bay, au Wisconsin, et son équipe de scientifiques, de chimistes et de microbiologistes expérimentés dans le domaine de l'alimentation sont des experts dans le parcours de la science émergente au marché de détail. Cette expertise interne positionne de façon unique Nature's Way pour soutenir la prochaine génération d'innovateurs dans le cadre de ce Défi de l'innovation.

« Chez Nature's Way, nous sommes passionnés par l'autonomisation des idées qui font progresser notre industrie, a déclaré Mark Warrington, vice-président, Développement de produits chez Nature's Way. Nous sommes ravis de présenter notre Défi de l'innovation, qui réunit diverses perspectives pour débloquer de nouvelles solutions en matière de bien-être. Nous invitons tous les visionnaires des catégories à collaborer avec nous pour remodeler l'avenir du bien-être."

Pour son premier défi, Nature's Way recherche des solutions scientifiques dérivées de la nature et axées sur l'amélioration de la santé gastro-intestinale et le soutien des utilisateurs de médicaments GLP-1 dans leur parcours de bien-être pondéral.

« Le moment actuel du BPL-1 marque un tournant pour l'industrie du bien-être, a déclaré Travis Borchardt, vice-président, Intégrité et conformité des produits. « En tant que marque enracinée dans la santé holistique, nous nous efforçons d'offrir des solutions novatrices qui soutiennent la gestion du poids, la santé digestive et la nutrition complète, ce qui permet aux consommateurs d'atteindre un équilibre corps et esprit.

La demande des consommateurs pour des médicaments GLP-1 et des solutions de santé intestinale est à la hausse. Un sondage 2024 a révélé qu'environ 12 % des adultes américains ont utilisé des médicaments BPL-1, notamment pour la perte de poids, le traitement du diabète et la réduction des risques de maladies cardiaques. Entre-temps, les études2 montrent que 60 à 70 millions d'Américains souffrent de problèmes digestifs qui ont une incidence importante sur la vie quotidienne et la qualité de vie. Cette sensibilisation accrue aux besoins en matière de gestion du poids et au rôle plus large de la santé intestinale dans le bien-être global pousse plus de gens à chercher des solutions efficaces.

Comment présenter une demande

Pour s'inscrire, les candidats doivent soumettre une proposition décrivant leur projet, le soutien nécessaire et la façon dont il s'harmonise avec les exigences particulières du Défi de l'innovation Nature's Way. Les candidatures sont ouvertes aux chercheurs ou aux entreprises en démarrage des États-Unis et du Canada, avec des évaluations continues. L'équipe de Nature's Way fournira une réponse préliminaire aux candidats sélectionnés d'ici quatre semaines. À ce moment-là, ils peuvent demander des renseignements supplémentaires ou organiser une réunion avant de confirmer si la demande a été acceptée.

Les candidats sélectionnés recevront du soutien et du financement de Nature's Way. Il peut s'agir d'obtenir du financement pour mener à bien son projet, ainsi que de bénéficier de l'expertise de l'équipe hautement spécialisée de Nature's Way dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande et obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise et le programme Innovation Challenge, visitez NaturesWay.com.

À propos de Nature's Way

Fondée en 1969, Nature's Way a été une pionnière dans l'industrie de la santé. Depuis, Nature's Way a évolué pour inclure plus de 700 suppléments de Fortify® Probiotics et Alive!® Multivitamines aux huiles et aux produits à base d'herbes. Embrassant les valeurs de sagesse, d'intégrité, d'authenticité et d'inclusion, la Nature's Way est inspirée par la nature pour trouver et promouvoir un moyen de bien-être. Grâce à des normes sans compromis, nous offrons des produits de la plus haute qualité à nos consommateurs pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous poursuivons notre mission de faire progresser les innovations qui tirent parti des anciennes pratiques de santé, de créer des liens avec la nature et d'encourager tout le monde - agriculteur, herboriste, employé et individu - à vivre pleinement sa vie. C'est ainsi que nous ouvrons la voie au bien-être.

