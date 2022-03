Les installations produiront 20 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de la biomasse organique

FARNHAM, QC, le 15 mars 2022 /CNW/ - Nature Energy, leader mondial des énergies renouvelables, a annoncé avoir fait l'acquisition de terrains, à Farnham, au Québec, pour y construire sa toute première usine de biométhanisation en Amérique du Nord. Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise danoise en vue de l'implantation d'installations de transformation à grande échelle de la biomasse provenant de la production agricole locale, de l'industrie et des institutions, en du gaz naturel renouvelable (GNR) destiné au réseau québécois.

« C'est fantastique que nos ambitions de contribuer à la transition écologique avec les agriculteurs, les entreprises et la collectivité au-delà des frontières du Danemark se réalisent ici, au Québec. Nos installations danoises nous ont permis d'acquérir une expertise unique dans le domaine de la transition écologique. Avec cette acquisition au Québec, nous transposons maintenant notre expertise à l'étranger, ce qui contribuera à la transition verte dans le monde entier », a déclaré Ole Hvelplund, président-directeur général de Nature Energy.

Nature Energy se réjouit de la perspective de collaborer avec les producteurs agricoles de la région, quelle que soit la taille de leur exploitation. La valorisation de la biomasse organique (fumiers, lisiers, etc.) contribue à la réduction des GES en offrant aux consommateurs une source d'énergie propre.

« Nous nous réjouissons de travailler avec les agriculteurs québécois sur ce projet d'économie circulaire et de transition verte, a ajouté Ole Hvelplund. La réduction des impacts environnementaux de l'activité humaine nécessite un effort mondial et nous sommes impatients de contribuer à faire une différence concrète dans la transition verte au Québec en approvisionnant en GNR le réseau de gaz naturel. »

En plus de valoriser la biomasse produite par l'agriculture, les industries, les commerces et les institutions, le projet de Nature Energy représente un investissement d'une centaine de millions de dollars qui créera plus de 200 emplois pendant la phase de construction de l'usine et 15 emplois permanents lorsque celle-ci sera en opération.

« La lutte aux changements climatiques est notre responsabilité commune et aujourd'hui, je suis fier que Farnham fasse partie de la solution, avec un projet qui aura des résultats concrets ici même. L'usine de biométhanisation bénéficiera directement aux agriculteurs locaux, en plus de positionner notre région en tant que leader dans le domaine au Québec. Je souhaite que notre exemple en inspire d'autres à adopter la même solution », a réagi le maire de Farnham, Patrick Melchior.

Nature Energy prévoit établir d'autres usines au Canada.

Faits saillants

Le projet devrait créer 200 emplois pendant la phase de construction et 15 emplois de qualité pendant la phase d'exploitation.

Au total, Nature Energy prévoit investir 100 millions de dollars canadiens dans le projet.

La future usine devrait permettre de produire 20 millions de mètres cubes de GNR respectueux du climat. Cela correspond à une réduction de 80 000 tonnes de CO2.

Le site de la future usine de Farnham fait 10,8 hectares.

fait 10,8 hectares. Nature Energy prévoit pouvoir distribuer son gaz vert d'ici la fin 2024.

À propos de Nature Energy

En moins de cinq ans, Nature Energy est devenue l'une des premières entreprises au monde à développer, construire et exploiter des installations de biogaz à l'échelle industrielle. Basée au Danemark, où se trouve le réseau de gaz le plus durable du monde, où un quart de la consommation de gaz du Danemark est couverte par le biométhane, Nature Energy est le leader du secteur et exploite 11 usines de biogaz de taille industrielle produisant un tiers de tout le biométhane du réseau de gaz danois. D'ici 2023, Nature Energy disposera de deux autres usines de biogaz à grande échelle sur le réseau danois. Pour plus d'informations : Nature Energy (nature-energy.com)

Renseignements: SOURCE : Jean-Pascal Lavoie, Conseiller principal, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, Tél. 418-208-4937, [email protected]