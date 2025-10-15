Propulsé par l'algorithme NC° Menopause, le nouveau mode d'application va au-delà du suivi des symptômes pour fournir des renseignements personnalisés et appuyés par la science aux femmes qui vivent la transition vers la ménopause.

NEW YORK, le 14 oct. 2025 /CNW/ -- Natural Cycles, l'entreprise à l'origine de la première application de contraception approuvée par la FDA au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de NC° Perimenopause, un outil numérique appuyé par des preuves cliniques conçu pour apporter de la clarté et de la confiance à l'une des étapes les plus mal comprises et mal desservies de la santé des femmes : la périménopause.

La périménopause, la transition qui mène à la ménopause, peut commencer dès la trentaine et durer jusqu'à 10 ans. Pendant cette période, l'œstrogène et la progestérone fluctuent, entraînant un large éventail de symptômes, y compris des cycles irréguliers, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil et des changements de l'humeur. Bien que des millions de femmes passent près d'une décennie à composer avec ces changements, la périménopause demeure largement négligée tant sur le plan de la médecine que de la technologie.

Dans un sondage mené auprès de près de 5 000 utilisatrices de Natural Cycles âgées de plus de 40 ans, plus de 90 % des répondantes ont déclaré avoir une connaissance faible ou moyenne de la ménopause, et 4 répondantes sur 5 ont indiqué avoir besoin de plus d'information et de soutien sur les symptômes de la périménopause et de la ménopause.

« La périménopause est depuis longtemps une boîte noire, marquée par l'incertitude, les diagnostics retardés et les conseils personnalisés limités, a déclaré Elina Berglund Scherwitzl, cofondatrice et directrice générale de Natural Cycles. Avec NC° Perimenopause, nous avons apporté la même rigueur scientifique derrière notre application contraceptive à cette étape mal desservie de la vie. Notre algorithme intègre des données cliniques, des modèles de cycle et des signaux biométriques pour fournir des renseignements exploitables et personnalisés aux femmes et à leurs médecins. Cela va au-delà du suivi des symptômes - il s'agit d'un outil scientifique qui aide les femmes à comprendre leur corps, à adapter leur mode de vie et à composer avec la périménopause avec confiance et clarté. »

NC° Perimenopause est alimenté par l'algorithme NC° Menopause récemment mis au point, qui analyse les modèles de cycle, les changements de symptômes et les données biométriques, y compris la température et la fréquence cardiaque mesurées au moyen de dispositifs portables intégrés comme l'anneau Oura Ring ou la montre Apple Watch, ou avec l'appareil NC° Band de Natural Cycles récemment conçu pour interpréter les changements hormonaux. L'algorithme permet de déterminer si une utilisatrice peut être en périménopause et s'il est probable qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin de la phase. Il est essentiel de comprendre la phase, car les profils hormonaux changent tout au long de la périménopause, ce qui a une incidence sur la gravité des symptômes, la réponse au traitement et les besoins en matière de mode de vie. En révélant la phase probablement vécue par une femme, NC° Perimenopause peut l'aider à contextualiser de façon proactive ses ensembles de symptômes, à gérer son mode de vie et à collaborer avec les prestataires de soins de santé.

En plus de contribuer à déterminer où elles se trouvent dans leur parcours de ménopause, NC° Perimenopause soutient un large éventail de femmes, y compris celles qui ont un cycle naturel, celles qui sont stérilisées ou celles qui utilisent l'hormonothérapie substitutive (HTS), en offrant :

Des ressources éducatives accompagnées de guides scientifiques et de renseignements générés par l'IA pour guider les femmes tout au long de leur transition

Des rapports personnalisés et exportables pour faciliter des discussions éclairées avec les prestataires de soins de santé

Un état de fertilité quotidien, alimenté par l'algorithme éprouvé NC° Fertility pour celles qui cherchent à éviter une grossesse et qui n'utilisent pas de contraception hormonale ou de HTS

L'algorithme NC° Menopause a été développé à partir de zéro par l'équipe scientifique dédiée de Natural Cycles à Genève, en Suisse. Il s'appuie sur les données d'une étude clinique menée auprès de femmes en période de périménopause, des publications établies et des conseils de spécialistes de premier plan en ménopause, dont la Dre Barbara Levy, gynécologue de renom et praticienne certifiée de la Menopause Society.

« La connaissance, c'est le pouvoir, surtout à une étape de la vie où les femmes se sentent souvent ignorées ou incertaines de ce qui se passe sur le plan hormonal, a déclaré la Dre Barbara Levy, MD, FACOG, FACS, MSCP et membre du conseil consultatif de Natural Cycles. NC° Perimenopause est une étape cruciale pour les femmes et leurs prestataires de soins de santé. Les médecins voient souvent des patientes à un moment précis, ce qui rend difficile la compréhension des profils hormonaux à long terme. Cet outil donne un meilleur aperçu des changements au fil du temps, ce qui aide à accélérer et à enrichir les conversations cliniques, tout en donnant aux femmes plus de capacité d'agir dans le cadre de leurs soins. »

Avec le lancement de NC° Perimenopause, l'application Natural Cycles offre maintenant cinq modes distincts (NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy, NC° Follow Pregnancy, NC° Postpartum et NC° Perimenopause), tous inclus dans un seul abonnement. Ensemble, ces modes créent une plateforme scientifique unique qui soutient les femmes à diverses étapes de leur parcours hormonal.

Ce lancement représente également une étape importante pour Natural Cycles : le premier nouveau mode d'application alimenté par son propre algorithme depuis la fondation de l'entreprise. NC° Perimenopause sera continuellement perfectionné et élargi grâce aux commentaires des utilisatrices, des prestataires de soins de santé et de la recherche en cours, assurant ainsi une innovation qui répond aux besoins changeants des femmes dans le monde entier.

Dans le cadre de cet engagement, Natural Cycles dévoilera des renseignements tirés d'une étude menée auprès de près de 200 000 femmes lors de l'assemblée annuelle de la Menopause Society plus tard ce mois-ci, offrant ainsi une vision axée sur les données de la santé reproductive des femmes dans les années de la période de périménopause et un nouvel éclairage sur les modèles qui ont toujours été ignorés.

Pour en savoir plus sur NC° Perimenopause, visitez naturalcycles.com/fr/perimenopause.

À propos de Natural Cycles

Fondée en 2013 par la physicienne Elina Berglund Scherwitzl et le physicien Raoul Scherwitzl, Natural Cycles est une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé numérique pour les femmes qui se consacre à transformer la façon dont les femmes comprennent et gèrent leur santé reproductive. L'entreprise a mis au point la première méthode numérique de contraception numérique approuvée par la FDA au monde, fournie par l'application NC° et alimentée par un algorithme exclusif qui interprète les données biométriques pour fournir des renseignements personnalisés sur le cycle et l'état de fertilité quotidien. NC° Birth Control a reçu des autorisations réglementaires aux États-Unis, en Europe, au Canada, au Brésil, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud.

Grâce à un seul abonnement, l'application NC° offre cinq modes dédiés (NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy, NC° Follow Pregnancy, NC° Postpartum et NC° Perimenopause) pour soutenir les femmes à différentes étapes de leur parcours hormonal. Bénéficiant de la confiance de plus de 5 millions d'utilisatrices inscrites dans le monde et du soutien de plus de 20 études évaluées par des pairs, Natural Cycles continue d'avancer dans le domaine des innovations scientifiques qui élargissent l'accès à des outils de santé personnalisés et donnent aux femmes les moyens de prendre en main leur santé.

Pour en savoir plus, visitez le site naturalcycles.com/fr.

