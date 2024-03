MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Natura, une entreprise entièrement québécoise depuis 1992, lance une gamme de boissons à l'avoine qui surpasse les normes du marché. Les nouvelles boissons préparées à partir d'avoine canadienne 100 % biologique et sans gluten se déclinent en trois saveurs : Original, Vanille et Chocolat. Fidèle à ses valeurs, Natura continue d'offrir aux consommateurs des solutions saines, durables et abordables.

En plus d'être naturellement crémeuses, les boissons bio Natura présentent plusieurs avantages uniques :

Notre gamme de boissons d'avoine biologiques sans gluten est disponible en formats de 946 ml et 200 ml, en plus de nos nouvelles boissons barista à l'avoine. (Groupe CNW/Natura)

Les seules boissons à base d'avoine sans gluten portant la certification canadienne Cœliaque , garantissant la sécurité des consommateurs concernés.

, garantissant la sécurité des consommateurs concernés. Natura s'approvisionne en avoine entière sans gluten dans les Prairies canadiennes , où l'avoine est arrosée uniquement par l'eau de pluie et reçoit les conditions idéales pour une culture biologique d'exception.

, où l'avoine est arrosée uniquement par et reçoit les conditions idéales pour une culture d'exception. Les flocons d'avoine sans gluten sont ensuite cuits entiers dans l'usine Natura à Saint-Hyacinthe , sans utilisation de concentrés, d'extraits de protéines ou d'isolats, garantissant une boisson peu transformée .

, sans utilisation de concentrés, d'extraits de protéines ou d'isolats, garantissant une boisson . La recette ne contient que des ingrédients végétaliens , également sans soja, sans produits laitiers et sans noix, répondant ainsi à un plus large éventail de préférences et besoins alimentaires.

, également sans soja, sans produits laitiers et sans noix, répondant ainsi à un plus large éventail de préférences et besoins alimentaires. Les boissons sont polyvalentes , pouvant être utilisées dans les cafés, les recettes du quotidien et dans un bon verre de lait. Elles sont également disponibles en format 200ml , un format idéal pour les boîtes à lunch et les collations sur le pouce!

, pouvant être utilisées dans les cafés, les recettes du quotidien et dans un bon verre de lait. Elles sont également disponibles en format , un format idéal pour les et les sur le pouce! En utilisant des ressources locales, Natura minimise son impact environnemental tout en soutenant les agriculteurs d'ici et l'économie locale.

Retrouvez les boissons à l'avoine en format 946ml et 3 x 200ml chez les détaillants à travers dans la province et le Canada, y compris sur les plateformes en ligne comme Amazon.

« Des céréales aux smoothies, nos produits répondent à un large éventail de préférences alimentaires et de besoins culinaires. Soutenir local est au cœur de ce que nous faisons. En choisissant Natura, les consommateurs profitent non seulement d'une expérience gustative supérieure, mais contribuent également à la croissance des entreprises et des communautés québécoises et canadiennes » a ajouté Ignace, vice-président de vents à Natura.

Pour en savoir davantage sur Natura et ses boissons à base d'avoine, visitez www.natura.ca ou suivez Natura sur Instagram et Facebook.

SOURCE Natura

Renseignements: Pour toutes questions ou demandes d'entrevue veuillez contacter Samuel ([email protected])