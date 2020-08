MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - La COVID-19 provoque une incertitude sans précédent chez les organisations de toutes tailles, créant de nombreuses inquiétudes pour l'avenir. Pour rendre cet avenir plus clair, le Cabinet de relations publiques NATIONAL lance ENSUITE, une plateforme qui donne aux organisations les outils et la perspective nécessaires pour évaluer comment la pandémie les touche et, de manière plus importante, comment elles peuvent relever ce défi de taille.

« Ces derniers mois, nous avons été au centre de profonds changements provoqués par la pandémie et avons aidé les organisations du monde entier et de tous les secteurs à surmonter l'incertitude. Bien qu'il n'y ait pas de réponse universelle aux perturbations, il est vital de regarder vers l'avenir et de faire des choix stratégiques et critiques dans ce paysage transformé qui présente de nouveaux défis et opportunités », a déclaré Martin Daraiche, président du Cabinet de relations publiques NATIONAL.

« Bien que NATIONAL aide les organisations à gérer efficacement les crises, le changement et la transformation depuis plus de 40 ans, c'est la première fois de notre histoire qu'une perturbation d'une telle importance nous atteint tous en même temps. Ce contexte induit un degré de complexité nouveau qui, en même temps, s'exprime comme une source d'opportunités exceptionnelles », a-t-il ajouté.

À travers la plateforme ENSUITE, NATIONAL dévoile une nouvelle ressource, national.ca/ensuite, destinée aux dirigeants en quête d'inspiration, de perspectives sur les tendances de l'industrie, de conseils d'experts et de soutien. Ce guide propose des outils et des ressources qui aideront les organisations à évaluer leurs activités de l'intérieur et à planifier le monde post-pandémique.

Apprenez-en davantage au national.ca/ensuite ou contactez-nous à [email protected].

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

Au Cabinet de relations publiques NATIONAL, notre rôle consiste à mettre les clients en relation avec les gens qui importent, à travers les bons messages, livrés au bon moment. Grâce à la recherche, aux perspectives uniques qui en découlent et à une profonde compréhension des secteurs d'activité, nous élaborons des solutions créatives, capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au cœur d'enjeux et d'industries clés, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Marchés des capitaux, chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 23 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA. À l'échelle internationale, NATIONAL est affilié à BCW, une compagnie WPP.

