MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de leur 50ᵉ anniversaire, NATIONAL et sa société mère AVENIR GLOBAL ont accueilli le 29 avril à leur siège social à Montréal plusieurs centaines de clients, partenaires et amis pour souligner ce jalon important.

Depuis 1976, fidèle à la vision de son fondateur Luc Beauregard, la Firme accompagne les leaders et les organisations dans leurs moments déterminants, avec une ambition constante : contribuer à créer un impact positif sur les communautés, au Québec, au Canada et à l'international.

En marge des célébrations de leur 50e anniversaire, NATIONAL et sa société-mère AVENIR GLOBAL ont tenu un événement rassemblant plusieurs centaines de clients, partenaires et amis de la Firme le 29 avril à leur siège social de Montréal. Cette photo réunit Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d’AVENIR GLOBAL, Andrew Molson, président du conseil, Valérie Beauregard, vice-présidente exécutive, Royal Poulin, vice-président exécutif et chef de la direction financière, ainsi que Martin Daraiche, président de NATIONAL et associé directeur du bureau de Montréal de NATIONAL. (Groupe CNW/Cabinet de relations publiques NATONAL)

« Nous avons du succès depuis 50 ans grâce à celles et ceux qui nous offrent leur fidélité et leur confiance. Cet anniversaire est une occasion de dire merci à nos équipes, à nos clients et à nos partenaires. Il nous rappelle aussi notre responsabilité : aider nos clients à voir juste et faire une différence dans un monde en constante transformation », a rappelé Martin Daraiche, président de NATIONAL et associé directeur de son bureau de Montréal.

« Depuis cinq décennies, nous construisons une entreprise profondément enracinée au Québec, qui n'a jamais cessé d'élargir sa portée pour mieux accompagner ses clients, ici comme à l'international. Nous sommes guidés par une vision à long terme et par la volonté de réunir les meilleures expertises pour aider les organisations à relever les défis qu'ils rencontrent », a déclaré Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL.

À propos d'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant regroupement de firmes de communication spécialisées qui compte près de 1 000 employés dans des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 25 des plus grandes firmes de communication au monde.

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays avec neuf bureaux d'un océan à l'autre; ainsi que Time & Space, chef de file en matière de stratégie, planification, recherche et exécution média. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient l'agence de communication intégrée SHIFT Communications; ainsi que la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, qui regroupe également la firme-conseil en gestion de marque Joe Smith et les experts en alimentation et nutrition de FoodMinds. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le cabinet-conseil en communication stratégique Madano et la firme spécialisée en recherche et stratégie Thinks, tous deux basés à Londres; ainsi que Hanover, l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires publiques en Europe et au Moyen-Orient, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dublin, Dubaï et Riyad. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi l'agence de communication internationale spécialisée en santé AXON, avec des bureaux à Londres, Toronto, New York et Copenhague, et l'agence de communication créative en santé Cherry à Londres.

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

NATIONAL aide les organisations à faire face à des enjeux complexes en leur apportant de la clarté et du sens. Grâce à des analyses de pointe, des communications stratégiques et créatives, nous aidons les dirigeants et les organisations à communiquer avec détermination, à bâtir la confiance et à réaliser leurs objectifs les plus importants. Forts d'une équipe de 300 consultants, nous accompagnons un large éventail d'organisations œuvrant dans différents secteurs pour mieux comprendre les défis auxquels elles sont confrontées et saisir les occasions qui se présentent à elles.

Depuis 50 ans, NATIONAL est au cœur des enjeux et des secteurs qui comptent et contribue aux changements d'aujourd'hui et de demain. Chef de file canadien en communications, NATIONAL a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint-Jean, Halifax et St. John's. Son réseau comprend Time & Space, un chef de file en stratégie média, en analyse de données, en planification et en exécution.

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL est une société d'AVENIR GLOBAL, la plus importante firme canadienne de communications, classée parmi les 25 plus importante au monde, disposant de bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Pour en savoir davantage sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATONAL

Pour les demandes médias : Serge Vallières, [email protected], 438-372-3575