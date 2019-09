Narada a conclu avec EDF Renouvelables un accord de coopération pour faire avancer les projets de stockage sur batterie en Chine

Le nouvel accord ouvre la voie à l'expansion fonctionnelle du projet, qui devrait fournir à hauteur de 12 000 kWh/jour à un parc industriel récemment aménagé situé à proximité.

« Narada est ravie de s'associer à EDF Renouvelables pour fournir une énergie propre à ses clients grâce au projet de Zhenjiang, un système de stockage d'énergie écophile », a déclaré Wang Yueneng, vice-président de Narada.

Tian Yue, chef de la direction d'EDF Renouvelables en Chine, s'en réjouit aussi déclarant « EDF Renouvelables est ravie du partenariat avec Narada. Cette nouvelle structure innovante est porteuse d'un système de stockage sur batterie qui peut alimenter l'avenir en fournissant aux utilisateurs finaux des solutions énergétiques intelligentes et durables. »

À propos de Narada

Narada, fournisseur de solutions clés en main, un chef de file de l'énergie verte intelligente et de l'innovation sectorielle, est spécialisée dans les batteries industrielles haut de gamme, et ce, depuis 24 ans. Parmi ses activités principales figurent le développement, la fabrication, la vente et le service après-vente de batteries stationnaires, d'accumulateurs de force motrice et de batteries de stockage d'énergie renouvelable, ainsi que d'accessoires, et l'intégration de systèmes.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur en.naradapower.com

Linkedln : Narada Power Source Co., Ltd.

