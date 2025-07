HANGZHOU, Chine, le 3 juill. 2025 /CNW/ -- Récemment, Narada a annoncé la production de masse de son système de stockage d'énergie à refroidissement liquide Center L, démontrant une fois de plus ses solides capacités techniques dans le secteur du stockage d'énergie. Le système offre une capacité de 6,25 MWh dans un conteneur standard de 20 pieds, ce qui le rend adapté à des applications de stockage d'énergie allant de 2 à 8 h. Le système est doté d'une conception novatrice de compatibilité à double batterie, prenant en charge les modèles de batterie de 783 Ah et 587 Ah.

image

Équipé de modes de refroidissement à base de compresseur et de refroidissement naturel, le système peut passer intelligemment d'un mode à l'autre en fonction de la température ambiante et des conditions de fonctionnement, réduisant ainsi la consommation d'énergie auxiliaire de 30 %. Grâce à son système de gestion thermique intelligent autorégulateur, la différence de température dans l'ensemble du système est maintenue sous 2,5 °C, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du système.

Sur le plan de la sécurité, le système fait appel à des technologies de pointe comme l'analyse de fusion de mégadonnées et les modèles de couplage multiphysiques pour anticiper les risques d'emballement thermique jusqu'à 24 h à l'avance. Combiné à une localisation précise des défaillances et à un mécanisme de protection contre les incendies à quatre niveaux, le système offre une sécurité et une stabilité opérationnelles grandement améliorées pour les centrales électriques.

Grâce au développement interne complet d'équipements clés, le système de stockage d'énergie Center L Ultra est préinstallé et mis en service avant de quitter l'usine, ce qui permet un raccordement rapide et efficace au réseau dès l'arrivée sur le site.

Avec une cote de protection IP55/C5, une grande tolérance à la température de -40 °C à 55 °C, une résistance sismique jusqu'au niveau 8 et un fonctionnement à faible bruit de moins de 65 dBA, le système est conçu pour s'adapter à un large éventail d'environnements, y compris les zones côtières, les déserts et les régions montagneuses.

De plus, le système est intégré à une plateforme de gestion intelligente alimentée par l'IA, ce qui permet de surveiller l'état opérationnel du système en temps réel. Il prend également en charge la technologie OTA (« Over-the-Air ») pour les mises à niveau logicielles à distance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2723501/image.jpg

SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Ruonan Liu, [email protected]