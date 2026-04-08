TERREBONNE, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - NANUK, fabricant haut de gamme de valises et sacs de protection, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec SKB, un chef de file des solutions de transport protectrices. Cette alliance réunit deux marques hautement reconnues afin de créer une plateforme mondiale plus solide dans le marché des valises de protection, positionnant NANUK pour accélérer sa prochaine phase de croissance internationale.

Cette transaction rassemble des portefeuilles de produits, des marchés et des empreintes géographiques complémentaires, renforçant la capacité des deux entreprises à servir des clients à l'échelle mondiale grâce à une offre élargie de solutions de protection haute performance. SKB conservera son siège social à Orange, en Californie, tandis que NANUK poursuivra ses activités à partir de Terrebonne, au Québec. Les deux marques maintiendront leur identité distincte ainsi que leur engagement de longue date envers la qualité.

L'entreprise combinée desservira une grande diversité de marchés, notamment les équipements industriels, la défense, les forces de l'ordre, les médias et le divertissement, le secteur médical, la musique et les activités de plein air. Ayant historiquement servi des clientèles complémentaires, les deux entreprises sont bien positionnées pour élargir leur accès au marché, renforcer leurs partenariats de distribution et présenter leurs gammes de produits respectives à un public mondial élargi.

« Il s'agit d'une étape importante pour NANUK, qui vient renforcer notre identité », a déclaré Vincenzo Giorgio, directeur général, Canada et Europe, chez NANUK. « Nos racines québécoises demeurent au cœur de ce que nous sommes, avec les mêmes valeurs et le même engagement envers la qualité qui nous définissent depuis le début. En nous associant à SKB, nous gagnons l'envergure et les capacités nécessaires pour bâtir sur ces fondations -- en élargissant notre présence tant au niveau local qu'international, tout en amorçant notre prochaine phase de croissance. »

NANUK continuera d'exercer ses activités avec son équipe de direction basée au Québec, son empreinte manufacturière existante et son réseau de partenaires de confiance, assurant ainsi la continuité pour les employés, les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes. En combinant la réputation d'innovation et la portée internationale de NANUK avec les capacités complémentaires de SKB, l'entreprise est bien positionnée pour accélérer son expansion mondiale tout en maintenant son engagement de longue date envers sa communauté locale.

À propos de NANUK

NANUK est un fabricant haut de gamme de valises rigides étanches destinées aux marchés professionnels, médicaux et grand public, reconnu pour la durabilité de ses produits et son approche axée sur le design. Pour en savoir plus, visitez www.nanukcases.ca.

À propos de SKB

SKB est un fabricant haut de gamme de valises rigides étanches et de solutions de protection d'équipement, collaborant avec des partenaires, fabricants et équipementiers (OEM) de classe mondiale afin de desservir les marchés professionnels, industriels, grand public et gouvernementaux à l'échelle internationale. Pour en savoir plus, visitez www.skbcases.com.

SOURCE NANUK

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