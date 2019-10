NANUK ajoute une taille importante à sa gamme de mallettes pour armes d'épaule

La nouvelle mallette 985, qui s'ajoute au tandem déjà impressionnant de mallettes pour armes d'épaule de NANUK, est fabriquée avec les mêmes caractéristiques rigoureuses en matière d'étanchéité, de résistance à la poussière et de durabilité qui font des mallettes 990 et 995 des incontournables dans le domaine.

Fabriquée pour résister à des conditions extrêmes afin que l'arme à feu coûteuse qu'elle contient n'y soit pas exposée, la 985 est dotée d'une coque en résine NK-7 résistante aux chocs et légère, avec des coins arrondis, des murs épais et des détails surdimensionnés. La coque absorbe les chocs pour éviter d'endommager la mallette et, plus important encore, les précieuses armes à feu qu'elle est conçue pour protéger.

Mais la mallette 985 ne serait pas une NANUK sans ses quatre verrous PowerClaw brevetés de qualité supérieure qui utilisent la force de compression pour bien la fixer. Les verrous coulissants intégrés offrent une sécurité supplémentaire, empêchant l'ouverture de la mallette pendant le transport ou en cas de collision ou de chute de celle-ci. Pour plus de sécurité, deux verrous sont munis de serrures à clé intégrées acceptées par l'Administration de la sécurité des transports des États-Unis (TSA) pour verrouiller les armes à feu en toute sécurité, mais les rendre accessibles pour inspection par la TSA au besoin. Par mesure de sécurité supplémentaire, la mallette 985 est munie d'œillets renforcés en acier inoxydable, de sorte que des cadenas peuvent être utilisés pour la fixer.

La mallette indestructible MIL-Spec 985 est équipée d'un dispositif de maintien du couvercle pour tenir la mallette ouverte en toute sécurité lorsqu'elle est utilisée. Pour faciliter le transport, la NANUK 985 est munie de deux poignées à ressort et roule en douceur grâce à ses roues en polyuréthane ultra-durables. La mallette 985 est soutenue par une garantie à vie, car NANUK vous assure qu'elle est conçue pour durer.

Mesurant 93 centimètres de longueur sur 37 centimètres de largeur et ayant une hauteur de 15 centimètres à l'intérieur, la NANUK 985 a été conçue pour les professionnels qui demandaient une mallette de 91 centimètres pour les armes démontables et les armes de la taille d'un fusil AR-15. Elle est maintenant offerte en deux couleurs, soit noir et olive, et en trois configurations distinctes : 1) avec mousse standard pour personnalisation; 2) avec mousse prédécoupée pour armes démontables; 3) avec mousse prédécoupée pour les AR-15 standard de 91 centimètres.

À propos de Plasticase et NANUK

Les professionnels du monde entier font confiance à la gamme de mallettes étanches NANUK de Plasticase pour organiser, protéger et transporter des instruments et des équipements dans des environnements extrêmes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.Nanuk.com.

