MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Nalmont Capital fait son entrée dans le marché canadien de la gestion d'actifs avec une offre distinctive. Basée à Montréal, cette firme axée sur la recherche, le développement et l'innovation vient combler un besoin dans le marché pour des stratégies d'investissement systématiques et des solutions de gestion sophistiquées destinées à un large éventail d'investisseurs institutionnels et d'intermédiaires financiers. Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter GAM ») et LFIS Capital participent à la création de Nalmont Capital, en partenariat avec l'équipe de direction.

Nalmont Capital se distingue dans le marché canadien par son expertise unique dans la gestion quantitative, les stratégies alternatives ainsi que les produits dérivés et structurés. Son offre comprend des solutions d'investissement personnalisées, qui optimisent la performance et la gestion du risque. La firme bénéficiera d'une étroite collaboration avec l'équipe d'investissement expérimentée de LFIS Capital, l'un des principaux gestionnaires d'actifs quantitatifs européens, en plus de s'appuyer sur leur plateforme technologique éprouvée.

« Notre expertise, qui s'appuie sur deux décennies de recherche approfondie et d'excellence académique, jumelée à notre collaboration avec LFIS et Walter GAM, nous fournit les assises solides qui nous permettront, dès le départ, d'intéresser des clients d'envergure, mentionne Nicolas Papageorgiou, président et associé fondateur de Nalmont Capital. Tout est en place pour déployer des stratégies d'investissement basées sur la recherche qui nous permettront de naviguer dans des environnements financiers complexes tout en fournissant à nos clients des résultats à forte valeur ajoutée. »

« Nous sommes convaincus que la crédibilité de Nicolas Papageorgiou dans l'industrie, sa solide expertise et celle de son équipe, appuyées par l'infrastructure technologique de pointe de LFIS, permettront à Nalmont Capital de s'établir rapidement comme firme de premier plan de la gestion quantitative d'actifs au Canada et même en Amérique du Nord », affirme Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM.

« Nalmont Capital représente pour LFIS Capital un partenaire de choix pour déployer au-delà de l'Europe toute notre expertise de gestion et notre plateforme technologique pour l'étendre à l'échelle du marché nord-américain, explique Sofiene Hajtaieb, président de LFIS Capital. Avec Nalmont Capital, nous nous allions à une équipe locale qui dispose d'une expérience de pointe, avec qui nous partageons le même ADN, pour continuer à faire croître notre plateforme. »

À propos de Nalmont Capital

Nalmont Capital est une société de gestion d'investissement indépendante basée au Canada, qui se consacre à la mise en œuvre de stratégies d'investissement traditionnelles et alternatives, ainsi qu'à des solutions de portefeuille sur mesure. La société s'appuie sur une vaste expertise en matière de gestion quantitative de portefeuille, de stratégies alternatives liquides, de produits financiers dérivés et de produits structurés pour offrir des options d'investissement sophistiquées destinées à un large éventail d'investisseurs institutionnels et d'intermédiaires financiers. www.nalmontcapital.com

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Gestion d'actifs mondiale Walter est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement ainsi qu'une expertise stratégique à des sociétés de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Lancée en 2019 par une équipe de professionnels du placement chevronnés, Walter GAM met de l'avant une approche basée sur un réel partenariat. Walter GAM fait partie de Gestion Walter Capital, une firme de gestion d'actifs offrant des solutions d'investissement performantes et diversifiées dans les marchés publics et privés. www.walter-gam.com

À propos de LFIS Capital

Fondée en 2013, LFIS Capital est une société de gestion d'actifs quantitative basée à Paris. Elle allie de manière unique des expertises de banque d'investissement et de gestion d'actifs pour offrir des solutions de placement innovantes. Son approche multiclasses d'actifs et multi-instruments se déploie sur des fonds alternatifs et diversifiés ainsi que sur des solutions dédiées. Sa clientèle mondiale compte des investisseurs institutionnels et individuels, aussi bien en Europe qu'au Canada et en Australasie. www.lfis.com

