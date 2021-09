MONTRÉAL, 14 septembre 2021 /CNW/ - Nakisa, une plateforme d'opérations commerciales en nuage pour les entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui que Robert Nardi s'est joint à l'entreprise à titre de Chef des opérations. M. Nardi a passé plus de 25 ans chez Deloitte à conseiller des clients de toutes tailles, dont les 11 dernières années en tant qu'associé.

Ayant une vaste expérience dans le secteur de la technologie, M. Nardi est bien placé pour aider Nakisa à tirer parti de sa récente croissance et à poursuivre son expansion à l'échelle mondiale. Il jouera un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'affaires et de la stratégie de Nakisa, ainsi que dans les autres aspects des opérations.

M. Nardi a consacré toute sa carrière à conseiller les clients dans le domaine de la technologie et il possède plus de dix ans d'expérience en tant qu'associé directeur du groupe de l'industrie des télécommunications, des médias et de la technologie (TMT) de Deloitte, où il a aidé des organisations à gérer une croissance rapide, à lever des fonds, à soutenir des fusions et des acquisitions et à orienter des stratégies commerciales. Au cours des cinq dernières années, M. Nardi a dirigé une pratique consultative axée sur la prestation de solutions aux organisations financières.

« Je suis très heureux d'accueillir M. Nardi au sein de notre équipe de direction, a déclaré Babak Varjavandi, chef de la direction de Nakisa. Il apporte une vaste expérience dans notre industrie, plus particulièrement parce qu'il a joué un rôle central dans la croissance de nombreuses entreprises canadiennes. M. Nardi sera un élément essentiel dans notre entreprise qui nous aidera à élargir nos capacités à l'échelle mondiale et à offrir nos solutions infonuagiques d'entreprise au groupe Fortune 1000. »

M. Nardi se joint à Nakisa pendant une période de croissance mondiale et d'expansion du secteur pour l'entreprise. Vers la fin de l'an dernier, Nakisa a fait l'acquisition d'IMNAT Software, une solution de gestion immobilière infonuagique établie à Montréal, dans le but d'élargir la gamme de produits de comptabilité de location existante de Nakisa. La société a accueilli 40 nouveaux employés dans ses bureaux internationaux cette année, dont plusieurs occupent des postes clés au sein de l'équipe de direction, dans le cadre de sa stratégie de croissance.

« C'est un excellent moment pour se joindre à Nakisa, compte tenu de sa position de chef de file sur le marché des logiciels infonuagiques interentreprises et de sa clientèle impressionnante, a affirmé Robert Nardi. Nakisa a construit une fondation solide et a fait croître l'entreprise de façon majoritairement organique. Je suis très heureux de me joindre à la solide équipe de direction de Nakisa et de faire partie du prochain cycle de croissance de l'entreprise. »

Pour en savoir plus sur Nakisa, visitez le site Nakisa.com.

À propos de Nakisa

Un leader mondial des logiciels et des services de conception organisationnelle et de comptabilité de location, Nakisa développe des solutions logicielles innovantes, robustes et avant-gardistes qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs.

En collaboration avec un réseau mondial de partenaires, Nakisa sert plus de 900 entreprises clientes et plus de 4 millions d'abonnés dans 24 secteurs. Le logiciel infonuagique, qui s'adapte à tous les progiciels de gestion intégrée (PRI), permet à Nakisa de répondre aux besoins des organisations aux prises avec des défis opérationnels complexes. Nakisa est fière de travailler pour certaines des marques les plus réputées au monde. Pour en savoir plus, visitez Nakisa.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Personne-ressource pour les médias

Pam Anderson

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612934/Nakisa_Logo.jpg

SOURCE Nakisa

Liens connexes

http://Nakisa.com