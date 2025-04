Naître et grandir et Télé-Québec font équipe pour créer des contenus exclusifs pour les familles

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Naître et grandir est fière d'annoncer une toute nouvelle collaboration avec Télé-Québec pour offrir aux nouveaux parents, aux familles et aux jeunes enfants des contenus à la fois informatifs, accessibles et empreints de légèreté. Spécialiste de la parentalité au Québec, Naître et grandir s'associe à la chaîne publique éducative et culturelle pour la création de huit capsules vidéo et de 36 carrousels informatifs. Ces contenus seront diffusés dès avril sur le nouvel espace Club Parents des médias sociaux de Télé-Québec ainsi que sur ceux de Naître et grandir.

Pensés pour informer sans pression, ces contenus misent sur un ton à la fois pratique et bienveillant, avec une touche d'humour, afin d'accompagner les parents dans les petits et grands défis du quotidien.

Cette initiative s'inscrit dans une collaboration déjà existante entre Naître et grandir et Télé-Québec puisqu'un magazine spécialement conçu pour les parents nouveaux arrivants est actuellement distribué dans toutes les trousses d'accueil Passe-Partout.

Pour une parentalité moderne

L'approche de Naître et grandir repose sur une conviction forte : les parents sont les plus grands spécialistes de leurs enfants. Son rôle est de les soutenir avec des informations claires et fiables et sans publicité, pour les aider à faire des choix éclairés en accord avec leurs valeurs et leur réalité.

Les capsules et carrousels aborderont des sujets essentiels comme les émotions, la discipline, la routine, la gestion des écrans ainsi que des idées d'activités et de jeux pour encourager des moments de qualité en famille.

Pour rester à l'affut des contenus, visitez:

Naître et grandir sur Instagram et Facebook

Le Club Parents de Télé-Québec sur Instagram et Facebook

À propos de Naître et grandir

Naître et grandir est à la fois un site web, une application mobile et un magazine gratuit, offrant de l'information fiable et validée scientifiquement au sujet du développement des jeunes enfants, dès la grossesse et jusqu'à 8 ans. Naître et grandir ne diffuse aucune publicité et est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon.

SOURCE Naître et grandir

Contact média : Marie-Rose Desautels, [email protected], (819) 580-9235