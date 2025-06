L'application Naître et grandir accompagne maintenant les parents jusqu'aux 5 ans de leur enfant!

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Parce le rôle de parent ne s'arrête pas à 3 ans, Naître et grandir fait évoluer son application mobile pour mieux soutenir les (futurs) parents au Québec. Il est maintenant possible de suivre le développement de leur enfant de la grossesse jusqu'à ses 5 ans directement dans l'application!

Lancée en 2022, la seule application québécoise de ce type continue de grandir aux côtés des familles. Elle accompagne désormais les parents du test de grossesse jusqu'à l'entrée en maternelle, toujours gratuitement et sans publicité. Cette mise à jour s'inscrit dans une volonté de prolonger le soutien offert, avec l'objectif d'atteindre graduellement l'âge de 8 ans, comme c'est déjà le cas sur le site web, dans l'infolettre et dans le magazine Naître et grandir.

Naître et grandir est une ressource incontournable pour les futurs parents et les familles au Québec. Offrant une information rigoureuse et validée par des spécialistes, elle accompagne les parents avec bienveillance, semaine après semaine, dans les grandes joies (et les petits défis!) de la parentalité.

Une source fiable pour le développement de l'enfant

Conçue spécialement pour les familles au Québec, l'appli Naître et grandir guide et conseille à chaque étape de vie d'un tout-petit. Elle comprend à la fois :

Des infos adaptées à chaque moment de la grossesse;

Un suivi personnalisé de 0 à 5 ans;

Du contenu rassurant et validé par des spécialistes (sommeil, alimentation, comportement, langage, vie de famille, etc.);

Des images et illustrations chaleureuses;

Des vidéos, outils et infographies pour mieux comprendre le développement de l'enfant;

Un moteur de recherche et un module de favoris pour trouver et conserver facilement ses contenus;

Des recettes délicieuses et santé et de nombreuses fiches d'activités à imprimer.

Pour avoir accès aux nouveaux contenus, il suffit de mettre à jour l'application. Vous ne l'avez pas encore? Elle est disponible gratuitement sur Google Play et l'Apple Store.

À propos de Naître et grandir

Naître et grandir est à la fois un site web, une application mobile et un magazine gratuit, offrant de l'information fiable et validée scientifiquement au sujet du développement des jeunes enfants, dès la grossesse et jusqu'à 8 ans. Naître et grandir ne diffuse aucune publicité et est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon.

