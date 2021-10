Nadine Girault cesse temporairement ses activités en raison d'une intervention médicale mineure

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sur recommandation de son médecin, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce un arrêt temporaire de ses activités comme ministre. Mme Girault subira une intervention médicale mineure, qui exigera quelques semaines de convalescence.

Durant son absence, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, prendra le relais pour les dossiers qui touchent les relations internationales et la Francophonie. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, assurera le suivi des dossiers en immigration, en francisation et en intégration.

À noter que le bureau de circonscription de Bertrand demeure ouvert et pleinement opérationnel pour servir la population.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 514 264-1202

