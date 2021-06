MISSISSAUGA, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a l'honneur d'annoncer la nomination de Nadia Theodore au conseil d'administration du Centre. Elle remplace Rory McAlpine qui s'est retiré du conseil après y avoir siégé comme administrateur depuis que le Centre a été fondé en 2016.

« Nadia milite avec conviction pour la justice sociale et elle apporte d'importantes perspectives et une expérience qui feront progresser le travail du Centre, affirme Lynda Kuhn, présidente du Centre. Étant donné que nous établissons de solides partenariats afin de réduire structurellement l'insécurité alimentaire, les connaissances spécialisées de Nadia nous aideront à orienter et renforcer notre approche visant à accroître les mesures collectives prises dans l'ensemble de la société civile et des secteurs publiques et privées. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Rory McAlpine qui a été un important partisan et défenseur du travail du Centre au cours de nos premières années, a poursuivi madame Kuhn. Nous avons beaucoup bénéficié de l'expertise de Rory en matière de relations avec le gouvernement et l'industrie, ainsi que son profond engagement personnel à améliorer la vie des gens. »

Mme Theodore dirige les Relations avec le gouvernement et l'industrie à l'échelle mondiale chez les Aliments Maple Leaf. Avant de joindre les rangs des Aliments Maple Leaf, Nadia a passé plus de 20 ans au service de la fonction publique fédérale du Canada où elle a acquis la réputation d'avoir forgé de solides partenariats auprès des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprises, géré des dossiers commerciaux complexes et prioritaire et dirigé des équipes multidisciplinaires. Elle a assumé des rôles de haute direction sur plusieurs négociations commerciales internationales et immédiatement avant d'entrer au service des Aliments Maple Leaf, elle a été consule générale du Canada dans le sud-est des États-Unis, à Atlanta. Elle est fière de participer à des organismes qui se sont engagés à habiliter les gens et la culture. Nadia a été mentor en qualité d'ancienne étudiante à l'Université Carleton, elle est conseillère mondiale auprès de G(irls)20 et fait partie du conseil consultatif du Centre Carter.

Nadia est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Carleton, ainsi que d'un baccalauréat en droit de l'Université de Londres.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et investit dans l'acquisition des connaissances et des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

