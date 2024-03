PROVIDENCE, Rhode Island, le 7 mars 2024 /CNW/ -- NabsysMD, une entreprise d'outils génomiques de nouvelle génération, a signé une entente non exclusive avec le distributeur canadien, DMark Biosciences (« DMark »), pour la vente de sa plateforme OhmXMC. OhmX est le premier produit commercial de Nabsys et a été lancé en octobre 2023.

DMark sera responsable de la distribution de l'analyseur OhmX™ de Nabsys et des produits consommables dans les laboratoires de recherche et les établissements publics et privés du marché canadien.

Le système OhmX Analyzer utilise la cartographie génomique électronique, une technologie innovante qui tire parti de nanodétecteurs électroniques de pointe pour détecter des molécules d'ADN marquées de poids moléculaire élevé avec une précision et une vitesse sans précédent, offrant un outil supérieur et fiable pour l'analyse des variantes structurelles.

OhmX prend peu d'espace sur paillasse et peut s'insérer facilement dans la plupart des laboratoires. L'instrument offre un accès à un logiciel d'analyse secondaire en nuage appelé Human Chromosome Explorer™ (HCE). HCE a été développé par Hitachi High-Tech America, inc. et est maintenant offert comme suite d'analyse autonome pour les données OhmX afin de permettre les appels et les rapports de variantes structurelles.

« Compte tenu de la demande croissante pour la plateforme OhmX aux États-Unis, cet accord de distribution marque une étape importante vers l'établissement d'un réseau de distribution mondial solide, a fait remarquer Justin Bingham, directeur commercial de Nabsys. Nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration fructueuse avec DMark et de l'utilisation accrue de la cartographie génomique électronique pour améliorer l'analyse des VS dans une région géographique plus vaste de l'Amérique du Nord. »

« L'approche de DMark visant à comprendre les lacunes de la technologie génomique afin de permettre des recherches de pointe plus rapides, plus précises et à moindre coût cadre parfaitement avec la mission de Nabsys. Ensemble, nous permettrons un large éventail d'applications - des maladies rares et du cancer, en passant par la thérapie cellulaire et génique - pour faire progresser la recherche de nos clients », a déclaré Duane Mendis, Ph.D., directeur général de DMark.

Coordonnées

Elise Benson

Directrice du marketing

Nabsys

[email protected]

À propos de Nabsys 2.0, LLC

La mission de Nabsys 2.0, LLC (« Nabsys ») est de faire progresser la compréhension de la maladie, d'accroître le rendement diagnostique et d'améliorer les résultats pour les patients en permettant une analyse de routine, précise et rentable de la variation structurelle génomique. Située à Providence, Rhode Island, Nabsys emploie un groupe interdisciplinaire croissant de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres professionnels dévoués à l'avancement de l'analyse génomique.

À propos de DMark Biosciences

DMark Biosciences inc. est un chef de file en matière de solutions génomiques au Canada depuis 2008. L'entreprise se consacre à favoriser une meilleure compréhension des biosciences grâce à des flux de travail génomiques et multiomiques. Grâce à une récente certification ISO 9001:2015, DMark s'engage à fournir des solutions de pointe, servant de source fiable pour les derniers développements, les percées et les tendances dans le secteur de la biotechnologie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356586/Nabsys_DMark_Partnership_Logo.jpg

SOURCE Nabsys