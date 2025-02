PROVIDENCE, R.I., 22 février 2025 /CNW/ - Nabsys 2.0, LLC (Nabsys) et Hitachi High-Tech America, Inc. (HTA) ont dévoilé les lauréats de leur programme de subvention OhmX Rapid Application to Market Penetration User Partnership, ou OhmX RAMP UP. Le programme vise à rendre la détection des variations structurelles (SV) plus accessible aux chercheurs en génomique humaine en fournissant la plateforme OhmX de Nabsys en consignation dans des laboratoires sélectionnés.

Quinze (15) subventions RAMP UP ont été accordées au total, et les participants en sont actuellement à diverses étapes du processus d'accord de consignation. Une fois le processus terminé, les participants utiliseront la plateforme OhmX afin d'analyser les variantes structurelles pour diverses applications, y compris les maladies rares, le cancer et la thérapie cellulaire et génique. Parmi les applications spécifiques, on peut citer l'analyse des expansions répétitives, la confirmation orthogonale des appels de séquençage à longue lecture, la détermination de la sensibilité de détection des SV rares et l'amélioration du profilage cytogénétique.

« Je me réjouis à l'idée d'établir la cartographie génomique électronique comme service de base pour la communauté de recherche du Boston Children's Hospital. « La technologie semble prometteuse pour l'analyse à haute résolution des variantes structurelles, a déclaré la Dre Catherine Brownstein, lauréate de RAMP UP au Boston Children's Hospital et directrice de Genomics Core.

Voici les établissements qui participent au programme :

Ann et Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago ( Dre Miriam Bornhorst )

( ) Be Biopharma ( Dre Huei-Mei Chen )

) Boston Children's Hospital ( Dre Catherine Brownstein )

) Brigham and Women's Hospital (Dr Phillip Michaels )

and Women's Hospital (Dr ) Université Drexel ( Dre Ming Xiao )

) Labcorp (Dr Adam C. Smith )

) Seattle Children's Hospital ( Dre Cate Paschal et Dre Anica Wandler )

et ) Université Stanford (Dr Alexander E. Urban )

(Dr ) Texas A&M University (Dr Kenneth S. Ramos )

(Dr ) The Jackson Laboratory (Dr Mark Adams , Dr Charles Lee , Dr Feyza Yilmaz )

, Dr , Dr ) The Translational and Advanced Medicine Center (Dr. Kevin P. Clancy )

) Université de Floride (Dr Eric Wang )

) Université Yale (Dr Ryan B. Jensen )

« Les collaborations dans le cadre du programme de subventions OhmX RAMP UP représente notre engagement à faire progresser la recherche génomique en habilitant les institutions de premier plan du monde avec une technologie de pointe, a déclaré Craig Kerkove, président et chef de la direction de HTA. « Nous sommes fiers d'appuyer le travail révolutionnaire de ces chercheurs, qui sont à l'avant-garde de la compréhension et de la résolution des complexités des maladies génétiques et du cancer. »

« En attribuant des instruments OhmX à ces laboratoires prestigieux, nous avons fait un grand pas en avant dans notre mission de démocratiser l'accès aux outils génomiques, a souligné Barrett Bready, chef de la direction de Nabsys. « Cette collaboration entre Nabsys et HTA illustre notre vision commune de stimuler l'innovation pour favoriser les progrès transformateurs en génomique et en soins de santé. »

La plateforme électronique basée sur les nanocanaux d'OhmX permet aux chercheurs de mener une analyse ciblée et globale des variantes structurelles du génome, ce qui permet de mieux comprendre les mécanismes de la maladie, la perturbation génique et les régions génomiques complexes. Cette meilleure compréhension permet à la médecine de précision de créer des traitements plus efficaces et personnalisés, tout en surmontant les obstacles liés au coût et à la complexité qui sont généralement associés à l'analyse des SV.

À propos de Nabsys 2.0, LLC

La mission de Nabsys 2.0, LLC (« Nabsys ») est de faire progresser la compréhension de la maladie, d'accroître le rendement diagnostique et d'améliorer les résultats pour les patients en permettant une analyse de routine, précise et rentable de la variation structurelle génomique. Située à Providence, Rhode Island, Nabsys emploie un groupe interdisciplinaire croissant de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres professionnels dévoués à l'avancement de l'analyse génomique. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.nabsys.com.

À propos d'Hitachi High-Tech America, Inc.

Hitachi High-Tech America, Inc. (HTA) est une société affiliée mondiale privée qui exerce ses activités au sein des sociétés du groupe Hitachi. HTA vend et entretient de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs, des instruments analytiques, des instruments scientifiques et des produits biologiques, ainsi que de l'équipement industriel, et des matériaux électroniques et industriels. HTA est vouée à une collaboration fructueuse et rentable avec des entreprises de premier plan dans le monde, avec une orientation vers la fourniture à ses clients de produits et services de qualité supérieure à des prix justes et concurrentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.hitachi-hightech.com/us/en.

