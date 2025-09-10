«Les conditions météorologiques extrêmes font désormais partie de notre réalité, explique Ben Levine, copropriétaire avec son frère, Jacob Bratin. Heureusement, il existe plusieurs gestes simples pour éviter les inondations et réduire ses primes d'assurance».

Mesures de prévention des inondations

Voici cinq actions accessibles pour réduire le risque d'inondation:

1. Dégager les gouttières et descentes pluviales

Enlevez régulièrement les débris pour éviter l'accumulation d'eau près des fondations. Orientez les descentes à deux mètres de la maison et ajoutez, au besoin, blocs anti-éclaboussures ou protège-gouttières.

2. Inspecter les margelles et les portes

De petites fissures suffisent pour laisser pénétrer l'eau. Vérifiez fenêtres, margelles, portes et fondations, puis colmatez avec du calfeutrage ou des coupe-bise avant les fortes pluies.

3. Améliorer le drainage

Assurez-vous que le terrain s'incline à l'opposé de la maison. Un simple ajustement paysager peut éloigner l'eau des fondations.

4. Installer ou entretenir des clapets antiretour

Ces dispositifs empêchent les eaux usées de refluer par les drains ou appareils sanitaires lors de refoulements. Si vous n'en avez pas, cet investissement protège contre des dommages coûteux; si vous en possédez déjà, faites-les vérifier au moins une fois par an.

5. Vérifier la pompe de puisard

Une pompe en bon état demeure la meilleure défense contre l'eau au sous-sol. Testez-la régulièrement, nettoyez le puisard et prévoyez un système de secours (batterie ou dispositif hydraulique) pour les pannes électriques.

Service préventif sans obligation

Plomberie Levine Bros. propose des consultations gratuites à domicile pour évaluer vos risques et recommander des solutions. Que vous soyez nouveau propriétaire ou non, c'est une façon avisée de protéger votre maison avant la prochaine tempête. Pour plus d'information ou pour planifier une vérification, visitez le site Web de Plomberie Levine Bros.

À propos de Plomberie Levine Bros.

Fondée en 1922, Plomberie Levine Bros. dessert Montréal depuis quatre générations. L'entreprise offre des services complets de plomberie résidentielle et commerciale, allant des réparations d'urgence à l'entretien préventif. Membre de plusieurs associations professionnelles, elle mise sur des solutions durables, faisant de son nom une référence de confiance depuis plus d'un siècle.

