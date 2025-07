Un projet de 23 morceaux qui saisit l'essence caribéenne de l'artiste et ouvre pour lui un nouveau chapitre créatif

MIAMI, le 19 juill. 2025 /CNW/ - Myke Towers présente IslandBoyz, un album qui ne vise pas à s'insérer dans un moule, mais plutôt à créer sa propre langue. Avec 23 morceaux combinant reggaeton, dancehall, dembow, RnB latino et afrobeats, ce projet réaffirme la maîtrise du rappeur du son urbain mondial et offre un regard plus approfondi sur un artiste en pleine réinvention.

Myke Towers -- ISLAND BOYZ

Island Boyz met l'accent sur ses racines insulaires non seulement en tant que portoricain, mais également en tant que créateur caribéen ayant une vision large et une approche sans crainte du risque. De l'introspection de « Expectativas » à la puissance radio de « Soleao » mettant en vedette Quevedo--actuellement la chanson « latina » numéro un à la radio espagnole--en passant par des chansons comme « No Hay Break » avec Omah Lay ou « NoQuiere Flores » avec Gabito Ballesteros, le projet relie un large éventail d'influences sans perdre de cohésion.

« Tengo Celos », qui figure également sur l'album Island Boyz, en est le point central et devrait être l'un des plus grands succès radiophoniques des prochains mois.

« Je voulais que ça ressemble à d'où je viens, mais aussi à ce que je vis en ce moment. Island Boyz est la chose la plus vraie que j'ai faite à ce jour », a déclaré Myke Towers au sujet du processus créatif derrière l'album.

La gamme de collaborateurs - Quevedo, De La Ghetto, Gabito Ballesteros, Manuel Turizo, Omah Lay, Ludmilla, DFZM et iZaak - n'est pas le résultat de formules, mais le fruit de la chimie artistique qui amplifie la vision de l'album.

Avec Island Boyz, Myke Towers n'est pas à la recherche de succès faciles. Il vise la longévité, l'authenticité et la profondeur sonique. La production, la narration et l'intention derrière chaque piste font de cet album une œuvre solide qui marque un point tournant dans sa carrière.

TITRES :

LA DESPEDIDA avec DFZM JETSKO SUNBLOCK EL GISTRO SURFERITA avec IZAAK ME HACES FALTA NO HAY BREAK avec OMAH LAY TENGO CELOS EXPECTATIVAS DE GYM SOLEAO avec QUEVEDO BUCHANNANS 18 MAR ABIERTO POR UN QLO ASÍ SEÑORA avec MANUEL TURIZO RICA BEBÉ avec DE LA GHETTO SE REVELÓ NO QUIERE FLORES avec GABITO BALLESTEROS FREAKY avec LUDMILLA PIÑA COLADA/LAS PALMAS 100 COPAS MONÓTONO ISLA

Personne-ressource pour les médias :

Charly Perez

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2733594/ALBUM_3.jpg

SOURCE Warner Music Latina