Myélome Canada est fier d'annoncer la nomination de 5 nouveaux membres au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Myélome Canada est heureux d'annoncer que cinq leaders de la communauté canadienne se sont joints à son conseil d'administration.

« La nomination des nouveaux membres de notre conseil d'administration représente une excellente occasion pour Myélome Canada d'élargir ses perspectives de développement », a déclaré Johanne Mullen, présidente du conseil d'administration de Myélome Canada. « Ces cinq personnes apportent une expérience diversifiée dans les domaines du droit, des affaires, des technologies de la santé, du management relationnel, de la défense des droits des patients, et de la gouvernance. Chacun d'eux a été soigneusement sélectionné pour son expérience et sa passion pour notre cause, afin que nous puissions ensemble favoriser l'engagement de la communauté canadienne du myélome par le biais de programmes de sensibilisation, d'éducation et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique qui mènera à la guérison. Nous souhaitons la bienvenue à Antoinette Bozac, Emily Crowe, Lorelei Dalrymple, Mélanie Martel et Keith Taylor. Ils apporteront une précieuse contribution à notre conseil d'administration. »

Antoinette Bozac -- Administratrice chevronnée et avocate primée au Canada, Antoinette compte plus de vingt ans d'expérience comme cadre spécialisée dans les services aux entreprises, au sein de sociétés publiques, privées et d'État dans des secteurs hautement réglementés, dont les soins de santé. En plus de fonctions de direction en ressources humaines et conformité réglementaire et légale, Antoinette dispose de vastes compétences en gestion (régimes de retraite et avantages sociaux, santé et sécurité au travail, assurance et gestion des risques, stratégie opérationnelle, responsabilité sociale, durabilité des entreprises, relations gouvernementales et avec les investisseurs, affaires publiques et communications). Elle a aussi une grande expérience en tant qu'administratrice de conseils d'administration, notamment au sein d'organismes à but non lucratif voués à la santé. Antoinette est membre du Conseil des gouverneurs de l'Université Concordia et administratrice de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Adepte de patinage synchronisé, elle maîtrise trois langues et détient la certification Lean Six Sigma. Antoinette est honorée de se joindre au conseil d'administration de Myélome Canada.

Emily Crowe, (Ph. D.) -- Emily se spécialise dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, et assume le rôle de conseillère scientifique principale pour le programme de consultation scientifique du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni. Emily dirige également le développement d'un service de consultation en parallèle avec l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Elle agit aussi à titre de conseillère sur les programmes de développement d'essais cliniques et les plans d'évaluation économique de la santé, préparant les experts à l'évaluation des commanditaires principaux. Emily est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université de la Colombie-Britannique et a terminé une formation de recherche postdoctorale en biologie des cellules immunitaires. Travaillant en étroite collaboration avec les patients, elle tente de mieux comprendre leurs besoins en santé et veille à ce que les nouveaux traitements contribuent à améliorer leur pronostic et leur qualité de vie. Elle est très heureuse de se joindre au conseil d'administration de Myélome Canada.

Lorelei Dalrymple -- Lorelei travaille comme chef d'équipe pour la plus grande caisse populaire de l'Alberta. Depuis son diagnostic en 2009, elle est extrêmement active au sein de la communauté canadienne du myélome et a siégé au conseil d'administration de la Myeloma Alberta Support Society, où elle a été présidente pendant trois ans. Elle est également présidente du Conseil consultatif des patients de Myélome Canada depuis 2016. Lorelei a joué un rôle déterminant dans l'organisation des Sommets des leaders de groupes de soutien et de défense des droits des patients de Myélome Canada, des Journées de sensibilisation au myélome à l'Assemblée législative de l'Alberta, et dans l'élaboration du programme de diagnostic précoce de Myélome Canada. Elle est membre du conseil d'administration du Réseau de recherche de Myélome Canada et du comité directeur du Partenariat pour l'établissement des priorités pour le myélome de Myélome Canada. Lorelei est ravie de se joindre au conseil d'administration de Myélome Canada et de veiller à ce que la voix des patients atteints d'un myélome soit bien représentée.

Mélanie Martel -- Mélanie Martel est associée au sein du cabinet d'avocats DLA Piper où elle pratique dans les domaines du droit commercial et de la construction, des vices cachés, des recours collectifs, des contrats de vente et de location, de la faillite et de l'insolvabilité. Elle représente un vaste éventail de clients, en plus d'intervenir pour prévenir, éviter et régler les litiges lorsque cela est possible. Mélanie enseigne le droit contractuel (vente, location, service et entreprise) à l'Université de Sherbrooke depuis 2008, ainsi que le droit des obligations et procédures à l'École du Barreau du Québec depuis 2009. Elle est active au sein de la communauté et est actuellement membre du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Siéger au conseil d'administration de Myélome Canada représente pour elle un honneur à la fois professionnel et personnel, sa sœur étant engagée dans la lutte contre le myélome.

Keith Taylor -- Keith a étudié à l'Université de la Colombie-Britannique, à l'Université de Cambridge et à l'Université de Sheffield. Il a travaillé comme policier à Londres, au Royaume-Uni, et au service de police de Vancouver, ainsi qu'en recherche, planification et gestion pour le service de police de Calgary, le Justice Institute of British Columbia et Postes Canada. Il a siégé sur plusieurs conseils et comités, et est actuellement associé dans un cabinet d'experts-conseils spécialisé dans les affaires policières, judiciaires, communautaires et de gouvernance. Photographe accompli, il aime les triathlons de courte distance, la randonnée pédestre et le vélo. Ayant reçu le diagnostic d'un myélome en 2012, Keith est en rémission depuis 2014. En tant que membre du conseil d'administration de Myélome Canada, il est reconnaissant de pouvoir redonner à la communauté du myélome, ayant reçu à titre de patient ce qu'il considère comme étant des soins exceptionnels.

Les cinq nouveaux administrateurs se joignent aux membres actuels du conseil d'administration, Johanne Mullen (présidente), Eric Low (vice-président), Ellis Basevitz (trésorier), Anthony Everett (secrétaire), Donna Reece, M.D. (administratrice), et Anthony Reiman, M.D. (administrateur).

À propos du myélome

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Chaque jour, 9 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome et malgré sa prévalence accrue, ce cancer demeure peu connu. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d'investissement et de recherche sont nécessaires. Pour en savoir plus, visitez le www.myelome.ca.

À propos de Myélome Canada

Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national créé par et pour les personnes touchées par un myélome multiple. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, l'organisme favorise l'engagement communautaire à travers différentes actions de sensibilisation, d'éducation, et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique qui mènera à la guérison. Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005. Pour en savoir plus, visitez le www.myelome.ca.

