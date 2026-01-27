Faits saillants

MusiCounts, l'organisme de bienfaisance canadien voué à l'éducation musicale, annonce cinq finalistes pour le prestigieux Prix MusiCounts du professeur de l'année, présenté par Anthem Entertainment.

Ce prix reconnaît l'excellence en éducation musicale et souligne l'impact positif qu'ont des programmes de musique bien soutenus sur les enfants au Canada.

Il reconnaît les éducateur•trice•s en musique comme un pilier essentiel et fondamental de l'industrie musicale canadienne et est remis en direct lors du Gala des Prix JUNO, le 29 mars 2026.

TORONTO , le 27 janv. 2026 /CNW/ - MusiCounts, l'organisme de bienfaisance canadien voué à l'éducation musicale, a dévoilé les finalistes du Prix MusiCounts du professeur de l'année, présenté par Anthem Entertainment. Le ou la lauréat•e de ce prestigieux prix, qui récompense l'excellence en éducation musicale, sera annoncé•e lors du 55e Gala annuel des Prix JUNO à Hamilton (Ontario), le 29 mars 2026.

Célébrant maintenant sa 21e année, le Prix MusiCounts du professeur de l'année rend hommage à l'impact, à l'innovation et à la passion des éducateur•trice•s en musique à travers le pays. Les finalistes de cette année incarnent les qualités d'un•e enseignant•e de musique exceptionnel•le, allant de la promotion de l'inclusion à la défense de l'importance de l'éducation musicale dans toutes les écoles du Canada.

Les finalistes du Prix MusiCounts du professeur de l'année 2026, présenté par Anthem Entertainment, sont :

Zeda Ali - Sunny View Middle School - Brampton (Ontario)

Lynn Harper - Chateauguay Valley Regional High School - Ormstown (Québec)

Alex Hutcheon - Cremona School - Cremona (Alberta)

Isabelle Lemieux - École Caps-des-Neiges - Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec)

Raquel McIntosh - Adelaide Hoodless Elementary School - Hamilton (Ontario)

Zeda Ali de Sunny View Middle School (Brampton, Ontario) a maintenant reçu deux nominations pour ce prix. Elle est la force motrice du programme de tambour d'acier de l'école, l'un des rares au sein du centre de service scolaire Peel. Zeda va au-delà de l'enseignement traditionnel, rendant la musique accessible et pertinente pour tous les élèves, en intégrant des œuvres provenant de Trinité-et-Tobago, du Guyana, du Pakistan, du Sri Lanka, et d'ailleurs.

Lynn Harper de Chateauguay Valley Regional High School (Ormstown, Québec) n'est pas seulement enseignante de musique, mais aussi directrice de la chorale, responsable des arts de la scène et conseillère en arts au sein de l'école, très respectée et une source d'inspiration pour les élèves et la communauté. Elle s'exprime ouvertement sur le financement des arts, l'inclusion et l'équité en classe, un espace sûr où les jeunes sont encouragés à prendre des risques créatifs et à trouver leur voix.

Alex Hutcheon de Cremona School (Cremona, Alberta) est un éducateur visionnaire qui a transformé le programme de musique, qui était à risque d'être annulé, en une communauté florissante composée de cinq harmonies et ensembles de jazz, représentant plus de 60 % des élèves éligibles aux compétences variées. Il a même conçu des solutions d'instruments permettant aux élèves ayant des limitations physiques de participer pleinement, ouvrant ainsi la porte à des opportunités au-delà de la salle de musique.

Isabelle Lemieux, de l'École Caps-des-Neiges (Saint-Ferréol-les-Neiges, QC), est une enseignante de musique profondément dévouée à ses élèves, de la petite enfance à la 6e année. Elle crée des expériences musicales riches et inclusives à travers la chorale, les programmes d'harmonies et l'enseignement en classe, en combinant musique, technologie, culture et engagement communautaire, de la participation à de grands événements comme les Vocalies jusqu'aux prestations dans des résidences pour personnes âgées.

Raquel McIntosh, de Adelaide Hoodless Elementary School (Hamilton, ON), est une éducatrice exceptionnelle qui a transformé un programme de musique marqué par des années de roulement de personnel et de fragmentation, en chorales bien établies, en spectacles scolaires organisés, et en occasions sur scène et en coulisses pour chaque élève. Lorsque l'école a perdu sa salle de musique et sa bibliothèque, Raquel a lancé « Beyond the Soundtrack », une collaboration en poésie orale et slam. Elle a également fondé « Creative Minds », un espace où les élèves BIPOC et LGBTQ+ peuvent explorer leur identité, développer leur autorégulation et leur épanouissement émotionnel à travers la musique.

« Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations aux finalistes du Prix MusiCounts du professeur de l'année 2026, présenté par Anthem Entertainment. C'est pour nous un immense honneur de mettre en vedette le travail essentiel et le plaidoyer des éducateur•trice•s en musique partout au pays », a déclaré Kristy Fletcher, présidente de MusiCounts. « Cette reconnaissance bien méritée de ces cinq enseignants souligne l'impact que peuvent avoir d'excellents éducateurs sur les enfants, ainsi que l'importance de continuer à soutenir et à maintenir l'éducation musicale pour tous les jeunes du Canada. »

Un•e éducateur•trice d'exception sera choisi•e parmi les cinq finalistes par un comité externe composé de spécialistes en éducation musicale et sera annoncé•e comme lauréat•e du Prix MusiCounts du professeur de l'année lors du 55e Gala annuel des Prix JUNO, au TD Coliseum de Hamilton (Ontario), le 29 mars 2026. La personne gagnante recevra une statuette JUNO, un prix en argent de 10 000 $, ainsi qu'une subvention pour son école par l'entremise du Programme de financement pour la musique scolaire de MusiCounts.

Pour en savoir plus sur MusiCounts et le Prix MusiCounts du professeur de l'année, présenté par Anthem Entertainment, veuillez visiter musicounts.ca.

Les résumés de chaque finaliste sont disponibles ici, et les photos sont disponibles ici.

À propos de MusiCounts

MusiCounts, l'organisme de bienfaisance chargé de promouvoir l'enseignement de la musique au Canada associé à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et aux Prix JUNO, entretient la passion pour la musique en fournissant des instruments aux enfants qui en ont le plus besoin. La mission de MusiCounts consiste à faire en sorte que les enfants et les jeunes du Canada aient accès à des programmes d'enseignement de la musique à l'école et dans leurs collectivités. MusiCounts souligne l'excellence musicale et accomplit sa mission par le biais de divers programmes et initiatives d'enseignement de la musique. Depuis 1997, MusiCounts a octroyé plus de 20 000 000 $ en soutien à l'enseignement de la musique au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.musicounts.ca .

À propos d'Anthem Entertainment

Anthem Entertainment est l'une des principales entreprises indépendantes de musique au monde. Regroupant des organisations primées, Anthem Entertainment chapeaute Anthem Music Publishing, Anthem Records et une division de musique de production comprenant Jingle Punks, 5 Alarm Music et Cavendish Music. Établie à Toronto, avec des activités à Nashville, New York, Los Angeles et Londres, Anthem soutient et investit dans les carrières et les œuvres d'auteur•rice•s-compositeur•rice•s et d'artistes, ainsi que dans la création de musique exceptionnelle pour les artistes d'enregistrement et les productions audiovisuelles. L'approche unique d'Anthem combine les ressources, la puissance et la portée d'une grande entreprise avec l'agilité, l'esprit entrepreneurial et l'âme d'un indépendant. Parmi ses filiales figure Compact Media, chef de file de la gestion des droits secondaires audiovisuels pour le cinéma et la télévision, basée à Londres.

https://anthementertainment.com

