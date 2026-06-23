Murad Al-Katib, Glenn Cooke, Laura Dottori-Attanasio, Simon Mailloux et Frank McKenna seront honorés avec le Prix international Horatio Alger 2026

- 8e Gala annuel d'Excellence, le 27 octobre 2026 à l'hôtel Fairmont Royal York-

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'Association Horatio Alger du Canada est heureuse d'annoncer qu'elle honorera cinq leaders exceptionnels du milieu des affaires, de la société civile et de la culture en leur remettant le Prix international Horatio Alger lors de son Gala d'Excellence qui se tiendra le 27 octobre 2026. Les lauréats de cette année sont :

Murad Al-Katib , président et chef de la direction d'AGT Food and Ingredients Inc.;

, président et chef de la direction d'AGT Food and Ingredients Inc.; Glenn Cooke , chef de la direction de Cooke Inc.;

, chef de la direction de Cooke Inc.; Laura Dottori-Attanasio , présidente et chef de la direction d'Element Fleet Management;

, présidente et chef de la direction d'Element Fleet Management; Simon Mailloux , lieutenant-colonel et commandant du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment, Forces armées canadiennes; et

, lieutenant-colonel et commandant du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment, Forces armées canadiennes; et Frank McKenna, vice-président exécutif et vice-président principal, Services bancaires de gros, Groupe Banque TD

Ces lauréats du Prix international Horatio Alger 2026 seront célébrés pour l'ensemble de leur parcours le 27 octobre 2026, à l'hôtel Fairmont Royal York, à Toronto. L'événement sera organisé par le conseil d'administration de l'Association Horatio Alger du Canada, incluant le président Prem Watsa, les vice-présidents Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Dre Rola Dagher, Amar Doman et le trésorier Adam Waterous. Tous les fonds amassés serviront à soutenir les programmes de bourses et les services d'appui de l'Association. Les demandes de commandites pour le Gala peuvent être adressées à [email protected].

« Nous avons l'honneur de reconnaître cinq leaders canadiens exemplaires -- Murad Al-Katib, Glenn Cooke, Laura Dottori-Attanasio, Simon Mailloux et Frank McKenna -- dont les parcours illustrent le pouvoir transformateur de la détermination, de la résilience et d'un état d'esprit positif. Leurs histoires de réussite démontrent que le système de libre entreprise fonctionne et que le travail acharné et la confiance en soi peuvent surmonter tous les obstacles dans notre magnifique pays », a déclaré Prem Watsa, président de l'Association Horatio Alger du Canada. « Aujourd'hui, l'Association Horatio Alger du Canada remet plus de 300 bourses d'études postsecondaires chaque année à des étudiants méritants de toutes les provinces et territoires. Depuis 2012, nous avons attribué 22 millions de dollars à plus de 2 900 jeunes remarquables d'un océan à l'autre. »

L'Association Horatio Alger tiendra également sa Conférence des boursiers du 26 au 28 octobre, en parallèle du Gala d'Excellence.

L'Association Horatio Alger du Canada poursuit deux grands objectifs. Premièrement, elle reconnaît les Canadiens ayant fait preuve de persévérance et ayant atteint un grand succès dans la vie. Ces individus reçoivent un titre de membre à vie de l'Association. Deuxièmement, l'Association remet des bourses postsecondaires à des jeunes Canadiens méritants dans chaque province et territoire. Depuis 2012, elle a distribué 22 millions de dollars à plus de 2 900 étudiants, d'un bout à l'autre du pays. Les boursiers reçoivent également du mentorat et des services de soutien, incluant des conseils financiers, des stages et un accompagnement en santé mentale.

Pour plus d'informations sur l'Association canadienne Horatio Alger et la cohorte des Membres 2025, veuillez visiter www.horatioalger.ca ou suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

L'Association Horatio Alger du Canada, affiliée canadienne de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans, Inc., est un organisme de bienfaisance dédié à la croyance simple mais puissante que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination permettent de surmonter tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes remarquables ayant réussi malgré l'adversité en leur décernant le Prix Horatio Alger et en leur octroyant un titre de membre à vie. Grâce à la générosité de ses membres, l'Association remet chaque année des bourses d'études à des jeunes méritants dans toutes les provinces et territoires du Canada.



Parmi les membres de l'Association figurent Barry Avrich, Alain Bouchard, Stephan Crétier, Dominic D'Alessandro, Michael Bublé, la Dre Rola Dagher, Kap Dilawri, Victor Dodig, Murray Edwards, Darren Entwistle, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Katherine Lee, Rebecca MacDonald, Bharat Masrani, feu G. Wallace F. McCain, Lorne Michaels, feu le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Tracy Robinson, Joanna Rotenberg, Calin Rovinescu, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Edward Sonshine, Prem Watsa, Rick Waugh, Adam Waterous et Darryl White. Pour plus d'informations, visitez www.horatioalger.ca. L'Association est également présente sur Facebook et LinkedIn.

SOURCE Association Horatio Alger du Canada

Michael Eugenio, [email protected]