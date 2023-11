SHAWINIGAN, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le lundi 6 novembre 2023, à la fermeture permanente du pont temporaire, situé au kilomètre 9,5 sur le chemin des Bêtes-Puantes, et que la circulation y est interdite. Ce pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans la municipalité régionale de comté de Mékinac. Une inspection effectuée par le Ministère démontre qu'il représente un risque pour les usagers et usagères pour les raisons suivantes :

Municipalité régionale de comté de Mékinac - Fermeture permanente du pont temporaire de la rivière des Bêtes Puantes à Trois-Rives (Mattawin) (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

La structure a été construite directement dans le lit du cours d'eau, sur un matériel remanié et instable.

Les conditions d'appui de ses assises sont inadéquates. Le matériau granulaire est exposé à l'érosion et comporte de fortes pentes.

La protection d'empierrement des « assises/culées » et des talus au droit du pont est inadéquate et ne protège pas suffisamment la structure contre l'érosion.

Il est donc très important, pour la sécurité des usagers et usagères, de respecter la signalisation en vigueur.

Coordonnées de la fermeture permanente du pont temporaire

Situé sur la rivière des Bêtes Puantes, à Trois-Rives (Mattawin)

Longitude : -72° 55' 21'' O

Latitude : 46° 58' 01'' N

Période de fermeture : Ce pont a été fermé le 6 novembre 2023. Un nouveau pont permanent sera construit pour rétablir une circulation sécuritaire entre les deux rives de la rivière des Bêtes Puantes. Sa construction est prévue en décembre 2023, sous réserve des résultats de l'appel d'offres et de la disponibilité des soumissionnaires. Dans l'intervalle, aucun chemin de contournement n'est possible.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion du Bas-Saint-Maurice du Ministère au 819 536-2695.

Information :

Anik Martel

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts