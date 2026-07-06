Multiservices Hoslen de Châteauguay perd son autorisation et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) inscrit de façon définitive l'entreprise Multiservices Hoslen, de Châteauguay en Montérégie, au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. Cette décision, rendue le 20 mai dernier, découle du défaut de l'entreprise de mettre en place l'ensemble des mesures correctrices qui lui ont été imposées dans les délais requis ainsi que de son inscription provisoire au RENA le 16 février 2026.

Spécialisée dans le placement de personnel en soins de santé, l'entreprise a fait l'objet d'un examen d'intégrité. Celui-ci a démontré que l'entreprise a omis, à plusieurs reprises, de se conformer aux exigences légales qui lui sont applicables en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Par conséquent, Multiservices Hoslen ne pourra pas, au cours des cinq prochaines années, soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public ou municipal, et ce, quel qu'en soit le montant. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065