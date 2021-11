MultipleMedia et Volutus Technologies fusionnent avec GTI

Fondée à Montréal en 1989, GTI est le partenaire stratégique TI des entrepreneurs et intrapreneurs à la recherche d'un avantage concurrentiel durable. Qu'il s'agisse d'infogérance, d'infonuagique, de solutions logicielles et d'écosystèmes numériques, les clients-partenaires de GTI pourront désormais compter sur plus de 90 spécialistes possédant des expertises de pointe pour contribuer directement à accélérer leur transformation numérique.

« Cette fusion se veut une réponse adaptée à la demande grandissante des clients qui souhaitent un accroissement et une diversification de l'offre en services numériques. Le regroupement de nos expertises fait de GTI un véritable guichet unique TI avec une offre technologique complète. Nous sommes ainsi en mesure d'appuyer davantage nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires », a déclaré Christian Coutu, président et chef de la direction de GTI.

« Cette étape est l'aboutissement naturel de 10 ans de collaboration et de partage de connaissances. Elle confirme notre expertise numérique et renforce notre offre à travers l'intégration d'un pôle d'intelligence web. Plus que jamais, nous sommes déterminés à offrir des écosystèmes technologiques robustes, sécuritaires et innovants, parfaitement adaptés aux enjeux de nos clients », a pour sa part affirmé Karim Kendjouh, président et associé chez MultipleMedia.

Cap sur l'avenir avec une nouvelle image de marque

Pour célébrer ce jalon important, GTI change son identité visuelle. Cette nouvelle image, qui incarne la stabilité et la rigueur à travers sa forme carrée, la créativité et la sécurité par sa couleur, est le reflet de l'évolution d'un fleuron québécois innovant, d'un leader en technologies intégrées et d'un guichet unique TI à valeur ajoutée.

« C'est une nouvelle ère dans l'histoire de GTI. Avec maintenant plus de 90 experts TI parlant le même langage ainsi qu'une image qui reflète ses ambitions, GTI consolide son positionnement de manière stratégique dans le marché des services-conseils en technologies de l'information tout en optimisant son expérience client avec son offre de service bonifié », a ajouté Christian Coutu.

À propos de GTI, MultipleMedia et Volutus Technologies

Fondée à Montréal en 1989, GTI est dirigée par une équipe d'entrepreneurs créatifs et rigoureux, passionnés par le monde des affaires et des technologies qui transforment vos ressources informatiques en véritables alliés stratégiques pour votre entreprise.

Fondée à Montréal en 1997, MultipleMedia est un centre d'intelligence web qui crée des écosystèmes numériques performants au bénéfice de ses clients répartis à travers le Canada.

Volutus Technologies propose depuis 2020 des solutions infonuagiques personnalisées qui répondent aux besoins des PME.

