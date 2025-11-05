Multifonds permet à la banque de gérer des fonds traditionnels et alternatifs sur une plateforme comptable de fonds unique

SINGAPOUR, 5 novembre 2025 /CNW/ - Multifonds a annoncé aujourd'hui que DBS, la plus grande banque d'Asie du Sud-Est, a lancé sa plateforme de comptabilité de fonds multiples à Singapour, dans la région administrative spéciale de Hong Kong et en Indonésie. La solution a été mise en œuvre avec succès en quinze mois par une équipe conjointe de DBS et de Multifonds.

Multifonds est une plateforme comptable de fonds unique qui soutient les fonds traditionnels et alternatifs et combine les fonctions de gestion d'actifs, de tenue de position, d'évaluation et de comptabilité dans les principaux marchés asiatiques de la banque. La solution entièrement automatisée permet à DBS de rationaliser ses opérations de bout en bout et d'atteindre des taux élevés de paiement à court terme afin d'améliorer la qualité du service et de soutenir la croissance de la clientèle dans les marchés les plus dynamiques de la région.

DBS est le premier client en Asie à adopter la dernière version de la solution Multifonds. Cela permet à DBS d'accroître considérablement son efficacité opérationnelle avec Workflow and Exception Manager (WEM) et de simplifier le processus de valeur liquidative grâce à l'intégration des systèmes de comptabilité et d'agence de transfert de fonds.

Multifonds a été sélectionné par DBS à la suite d'un processus d'évaluation rigoureux et d'une validation de principe détaillée démontrant la capacité de la plateforme à gérer les spécificités de chaque marché, avec une véritable couverture multiactifs, y compris des produits dérivés complexes dans les domaines du crédit, des devises, des RI et des EQ, des FNB et des PE (capital-investissement). Est pris en charge un large éventail de structures et d'exigences de fonds, comme l'allocation avancée de la gamme de produits par catégorie d'actions ou la structure du segment principal avec des frais de remise.

En outre, Multifonds, en collaboration avec DBS, contribue activement à l'élaboration de rapports réglementaires adaptés au marché dynamique de l'Indonésie, contribuant à faire en sorte que ces rapports demeurent à jour et harmonisés avec les derniers changements réglementaires. Ces renseignements aident la banque et ses clients à se tenir au courant de l'évolution du paysage financier.

Oded Weiss, chef de la direction de Multifonds, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme plateforme de comptabilité de fonds pour une banque aussi prestigieuse et de calibre mondial. DBS a établi une réputation mondiale en matière de service de fonds, et la plateforme technologique moderne de Multifonds aidera la banque à offrir des solutions très flexibles et axées sur le client avec une évolutivité et une efficacité inégalées. Multifonds se réjouit à l'idée de poursuivre son partenariat avec DBS Securities Services, de renforcer les capacités technologiques de la banque et de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins d'autres marchés en Asie. »

À propos de Multifonds :

Multifonds est une plateforme mondiale unique qui soutient la comptabilité des fonds, le service aux investisseurs et la surveillance de la valeur liquidative pour les fonds traditionnels et alternatifs. Consultez le site ci-après : www.multifonds.com

