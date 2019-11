Multicolore : Piknic Électronik, Igloofest, Festival MEG, Super Fête et Matane Productions enfin regroupés sous une même bannière

Une seule mission : concevoir, développer et produire des événements qui unissent et divertissent les gens !

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'organisation responsable de la production des événements montréalais incontournables que sont Piknic Électronik et Igloofest, cumule les succès et s'impose sur la scène événementielle et culturelle québécoise depuis plus de 17 ans. Passée maître dans l'art de créer des expériences innovantes, immersives et rassembleuses, l'organisation a aussi dans son giron le festival MEG, le tout récent Super Fête et une division de production, Matane Productions. Elle annonce aujourd'hui s'être enfin dotée d'une identité propre et forte, permettant de représenter toutes les couleurs de l'événementiel et de l'expérientiel. C'est désormais sous le nom Multicolore, un concept identitaire pensé et façonné par Vibrant Marketing, que l'entreprise continuera d'innover, de se développer et d'affirmer son rôle de joueur majeur au sein des milieux culturel et du divertissement tant au Québec qu'ailleurs dans le monde.

Objectif : divertir, toujours et encore

Les activités de Multicolore, qui occupent à ce jour une trentaine d'employé.e.s, couvrent un horizon diversifié en matière de divertissement. « L'idée derrière la bannière Multicolore est de mettre de l'avant notre expertise et de profiter de notre notoriété pour poursuivre notre développement. Ce regroupement de toutes nos marques sous une seule et même enseigne nous permettra assurément de favoriser notre croissance » affirme Pascal Lefebvre, cofondateur et président de l'entreprise. « Pour les acteurs de l'industrie, les fournisseurs, les partenaires et le grand public, la signature Multicolore accolée à un événement sera un gage de qualité provenant d'une entreprise reconnue » ajoute-il.

Multicolore crée des expériences collectives éclatées, créatives, inspirantes et colorées. Sa motivation est de concevoir, développer et produire des événements qui unissent et divertissent les gens.

MULTICOLORE PRODUIT ENTRE AUTRES….

IGLOOFEST | PROCHAINE ÉDITION DU 16 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2020

*À noter que la programmation complète d'Igloofest sera annoncée aujourd'hui même, à 11 h.

Les billets seront disponibles dès demain, mercredi 6 novembre, dès 11 h, via le igloofest.ca.

Depuis 2007, Igloofest rassemble des milliers d'amateurs de musique venus danser à la belle étoile au Vieux-Port de Montréal. Avec son décor glacial se fondant aux structures d'acier, sa scénographie architecturale percutante, sa programmation puisant parmi les meilleurs DJs locaux et internationaux, son Igloovillage surprenant et ludique et son concours d'habits de neige improbables, Igloofest est un des événements les plus branchés de la métropole et un des plus en vue à la grandeur du pays. Cette année et pour une 14e édition, Igloofest est de retour avec quatre week-ends de soirées glaciales, mais ô combien chaudes à la fois! L'événement se tiendra du jeudi au samedi, du 16 janvier au 8 février 2020.

PIKNIC ÉLECTRONIK MONTRÉAL | PROCHAINE ÉDITION DU 17 MAI AU 27 SEPTEMBRE 2020

Piknic Électronik a été fondé à Montréal en 2003 par des passionnés de musique électronique qui cherchaient à la rendre plus accessible en la diffusant au grand jour sous le signe de la convivialité. Depuis, avec sa programmation variée, Piknic Électronik Montréal s'est imposé comme événement phare du circuit culturel estival montréalais, à savourer tous les dimanches de l'été, de mai à septembre. Depuis 2012, Piknic Électronik s'exporte partout sur la planète, notamment à Santiago, Melbourne, Austin et Paris.

SUPER FÊTE | PROCHAINE ÉDITION MARS 2020

Détrompez-vous, Super Fête est loin d'être un événement pour enfants. Ces rassemblements musicaux à grande capacité se tiennent dans des lieux urbains uniques qui gagnent à être découvert de nuit. Super Fête est un immense terrain de jeu pensé et conçu spécifiquement pour les noctambules qui se délectent de danser au son des plus gros noms de la scène électronique internationale. Mystérieuse dans toute sa simplicité, Super Fête attire les passionnés de musique électronique montréalais tout en alimentant le désir ardent de la communauté rave que l'on sait, affamée.

FESTIVAL MEG | PROCHAINE ÉDITION 28 AU 31 AOÛT 2020

Créé en 1999, co-fondé par Mustapha Terki et Jacques Primeau, le MEG Montréal est un événement pionnier en termes de diffusion et d'accompagnement de la musique électronique au niveau mondial. Il fut un des premiers espaces de Montréal ouvert aux jeunes producteurs et créateurs, et un des premiers à fournir au public canadien, montréalais et aux visiteurs de la métropole, un accès privilégié aux nouvelles musiques. La découverte des artistes émergents ou peu connus en Amérique du Nord est au cœur du mandat du MEG. Il vise également à favoriser les échanges entre le Canada et le monde avec un axe France-Québec très fort et à accroître la circulation des artistes entre les deux continents.

MATANE PRODUCTIONS

Matane Productions est une entreprise de production d'événements et de direction technique spécialisée dans la conception de projets de haute qualité, et ce, à l'échelle internationale. Sa force réside dans sa capacité à réunir des personnes talentueuses et qualifiées pour accompagner de nombreux clients dans la réalisation de leurs projets. Récemment, Matane Productions a notamment collaboré avec Red Bull Music Festival 2019, Zeitgeist d'Ubisoft, Four Seasons, SSENSE, la biennale de Venise et BeWater.

