Multicolore annonce la participation minoritaire de Québecor dans ses actifs

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler la programmation très attendue d'Igloofest, un de ses événements phares, Multicolore est heureuse d'annoncer que Québecor a acquis une participation minoritaire dans l'ensemble de ses actifs. Ce partenariat stratégique permettra aux deux entreprises de solidifier leur offre en divertissement et de créer une réelle concurrence dans le marché montréalais.

« C'est avec fierté que Multicolore s'allie à Québecor, chef de file incontesté dans les médias, en divertissement et en culture au Québec. L'impressionnante force de frappe de notre nouveau partenaire contribuera à propulser notre développement et à mener d'importantes offensives auprès de différents marchés. Cela nous permettra de consolider notre statut de joueur incontournable de l'événementiel au Québec et à l'international », a souligné Pascal Lefebvre, président et co-fondateur de Multicolore.

« En joignant les forces et les expertises de notre Groupe Sports et divertissement avec celles de Multicolore, nous renforcerons encore davantage notre présence en divertissement au Québec et offrirons une alternative de taille afin de créer une réelle concurrence dans le marché montréalais. Pour l'ensemble du Groupe, le développement d'activités de production de spectacles et d'événements à grand déploiement représentent d'importantes opportunités nous permettant notamment de rejoindre un plus large public et développer de nouveaux marchés », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Multicolore a su se tailler une place de choix dans le secteur des grands événements musicaux au Québec. Nous sommes très heureux d'amorcer ce partenariat afin d'élargir notre offre et notre clientèle », a ajouté Martin Tremblay, chef de l'exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement.

Multicolore continuera d'être dirigée et opérée entièrement par Pascal Lefebvre et son équipe. Son siège social demeurera à Montréal, sur la rue Gaspé.

À propos de Multicolore

Récemment dévoilée sous sa nouvelle identité, Multicolore cumule les succès et s'impose sur la scène événementielle et culturelle québécoise depuis 17 ans. Passée maître dans l'art de créer des expériences colorées innovantes, immersives et rassembleuses, Multicolore a dans son giron les événements montréalais incontournables que sont Piknic Électronik, Igloofest, le festival MEG, le tout récent Super Fête et une division de production, Matane Productions. L'ensemble de ses activités, qui occupent à ce jour une trentaine d'employé.e.s, ont pour motivation de concevoir, développer et produire des événements de grande qualité qui unissent et divertissent les gens, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

