Multi PSI renforce son expertise : LP Expert 2013 se joint à l'organisation

BOUCHERVILLE, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Multi PSI Inc., entreprise québécoise spécialisée en équipements de lavage haute pression et les systèmes d'air comprimé, annonce l'acquisition de LP Expert 2013 inc. Cette transaction s'inscrit dans une vision de croissance durable axée sur le service client, la proximité régionale et le renforcement de l'expertise agricole.

Une continuité de service et une valeur ajoutée concrète pour les clients

Reconnue pour son expertise terrain et sa connaissance approfondie du secteur agricole, LP Expert a su bâtir une relation de confiance durable avec sa clientèle de la région de Granby et des environs. L'intégration à Multi PSI permet de préserver cette proximité, tout en offrant davantage de ressources et de solutions complémentaires.

La succursale de Granby est maintenue au même endroit, avec la même équipe, et bénéficiera d'un élargissement de l'offre de services, notamment en avec l'ajout de produits détergents et des solutions d'air comprimé.

« Cette acquisition est avant tout guidée par le souci d'offrir plus de valeur à nos clients, sans compromettre la qualité ni la relation de proximité qui font notre force », souligne Benoît Ostiguy, fondateur de LP Expert 2013, qui se joint à l'équipe Multi PSI.

Une croissance régionale au bénéfice des clients

De son côté, Jonathan Bolduc, propriétaire de Multi PSI Inc., ajoute : « Je suis très heureux que Multi PSI poursuivre la croissance de ses activités dans la région de Granby, tout en assurant aux clients de LP Expert une présence locale forte et durable. Cette acquisition permet non seulement de maintenir le service existant, mais aussi de l'enrichir. Les clients continueront d'être servis localement, avec plus d'expertise et plus de soutien technique »

Une vision à long terme pour le marché québécois

Fondée en 1997, Multi PSI accompagne ses clients dans l'analyse, l'installation et la maintenance d'équipements de lavage haute pression et de systèmes d'air comprimé. L'acquisition de LP Expert 2013 s'inscrit dans une stratégie claire : investir dans l'expertise locale, soutenir les régions et offrir un service client constant, évolutif et durable.

Grâce à cette expansion, Multi PSI renforce sa position comme partenaire de confiance pour les secteurs agricole, industriel et municipal, en misant sur l'innovation, la compétence technique et l'accompagnement personnalisé.

SOURCE Multi PSI Inc

