Multi PSI élargit son offre avec les systèmes d'air comprimé et les compresseurs industriels

BOUCHERVILLE, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Depuis plus de 25 ans, Multi PSI inc. accompagne les entreprises commerciales et industrielles dans le choix, l'installation et l'entretien d'équipements de lavage haute pression. L'entreprise renforce aujourd'hui son offre en intégrant à son portefeuille les systèmes d'air comprimé Topring et les compresseurs industriels Airtek, offrant ainsi des solutions complètes pour les installations industrielles et commerciales.

« Nous sommes ravis de proposer à nos clients une gamme complète d'équipements de haute qualité, soutenue par nos services d'installation et de maintenance » explique Jonathan Bolduc, propriétaire de Multi PSI. Cette expansion permettra de mieux répondre aux besoins concrets des entreprises, en leur offrant des solutions fiables, durables et adaptées au terrain.

Les systèmes Topring assurent une distribution d'air optimisée, incluant lignes d'air, sécheurs frigorifiques et accessoires essentiels, garantissant un débit stable et une qualité d'air optimale. Multi PSI assure également l'installation et l'intégration complètes de ces systèmes, maximisant leur efficacité et leur longévité.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Multi PSI pour offrir aux entreprises des systèmes d'air comprimé Topring fiables et performants, capables de répondre aux exigences les plus élevées de l'industrie » déclare Alexandre Ménard, directeur des ventes chez Topring.

Les compresseurs d'air Airtek, fabriqués à Montréal depuis 1970, s'appuient sur plus de 50 ans d'expertise dans le domaine de l'air comprimé. Conçus pour répondre aux besoins concrets des entreprises, ils offrent un approvisionnement rapide en pièces et un support technique accessible, facilitant l'entretien et le suivi à long terme.

« Chez Airtek, nous concevons et fabriquons nos compresseurs à Montréal afin de proposer des équipements fiables, faciles à maintenir et soutenus par un réseau de proximité » explique Charles Bisaillon, propriétaire chez Airtek.

Avec cette expansion, Multi PSI continue d'offrir des produits de qualité et des services personnalisés, incluant conseils, installation et maintenance préventive, afin de garantir la performance et la durabilité des installations de ses clients.

Pour en savoir plus sur les systèmes Topring, les compresseurs d'air Airtek et les services offerts par Multi PSI, consultez www.multipsi.com ou communiquez avec l'équipe de service.

SOURCE Multi PSI Inc

Personne-ressource pour les médias : Nom : Olivier St-Yves, Entreprise : Multi PSI Inc., Téléphone : 450-641-6633, Courriel : [email protected]