D'une durée limitée, l'offre du tandoorrito sera proposée dans toutes les succursales jusqu'au 17 octobre

TORONTO, le 14 sept. 2021 /CNW/ - La chaîne de restaurants Mucho Burrito est heureuse de lancer sa dernière création, le tandoorrito. Créé en collaboration avec le chef canadien Rick Matharu, le tandoorrito est désormais offert en succursale partout au pays pour une durée limitée.

Le tandoorrito s'inspire d'un mélange unique de saveurs mexicaines et indiennes, combinant tandoori masala épicé, coriandre fraîche et menthe fraîche à du pico de gallo maison, le tout dans un burrito classique. Ce burrito épicé original ne se compare à aucun autre plat de Mucho Burrito.

Connu également comme le gars de la lasagne au poulet au beurre, chef Rick est un chef expérimenté en cuisine fusion. Sa passion des saveurs de son enfance et sa passion des classiques de la cuisine réconfort le désignait comme le partenaire idéal pour créer ce plat unique.

« Pour moi, la nourriture a toujours servi de prétexte pour entamer des conversations avec les gens et en apprendre sur d'autres cultures », explique le chef Rick Matharu, propriétaire du restaurant Rick's Good Eats. « Le tandoorrito est coloré et audacieux, avec un soupçon d'épices fumées rendant hommage aux saveurs indiennes traditionnelles qui nous ont inspirés. Non seulement le rouge vif est visible dans le tandoorrito, mais il fait également sentir sa présence au palais! Avec le tandoorrito, je suis ravi d'accueillir les clients de Mucho Burrito dans le monde de la cuisine fusion du Panjab et de leur faire découvrir ses délicieuses saveurs. »

Le célèbre poulet tandoori tire son nom du tandour, un four traditionnel en terre cuite de l'Inde, et le tandoorrito permet de mettre en valeur cette tradition dans ce burrito parfait. Le chef Rick a combiné le poulet tandoori cuit à des légumes grillés ainsi qu'à une toute nouvelle sauce crémeuse et épicée appelée sauce crémeuse au chutney, rehaussé de menthe et d'ail. Il s'agit d'un plat traditionnel revisité mettant en valeur les saveurs de l'Inde.

Connue partout au Canada pour ses tortillas frais mexicains, ses tacos, ses quesadillas, ses salades et bien plus encore, la chaîne de restaurants Mucho Burrito met en valeur des ingrédients frais dans de délicieuses combinaisons. Le tandoorrito est le dernier plat qui s'ajoute à un menu de qualité ne lésinant pas sur la saveur. Tout comme le burrito au piment fort qui l'a précédé, le tandoorrito est appelé à devenir le favori des clients.

Les Canadiens affamés peuvent se rendre à un restaurant Mucho Burrito à proximité pour goûter au tandoorrito, offert uniquement jusqu'au 17 octobre.

À propos de Mucho Burrito

La chaîne Mucho Burrito, qui propose une cuisine mexicaine fraîche, est la plus grande chaîne de restaurants mexicains rapides et décontractés de qualité supérieure. Depuis sa création en 2006, Mucho Burrito s'est engagée à satisfaire ses clients en créant des aliments d'inspiration mexicaine à la hauteur de ses promesses : Une cuisine mexicaine fraîche. Mucho Burrito sert uniquement des aliments frais et savoureux préparés à la main, devant les clients. De nos jours, il y a plus de 135 succursales Mucho Burrito en Amérique du Nord.

À propos du groupe MTY

Le Groupe MTY forme une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 35 ans, il a su s'imposer en créant de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et des alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année.

