TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - MUCHO Burrito lance sa nouvelle campagne bâtie sur une idée toute simple :

Certains restaurants prennent des raccourcis. Chez nous, on cuisine.

Certains prennent des raccourcis. Pas nous. Que de vrais ingrédients. Préparés comme il se doit. Speed Speed Préparé avec amour. Sans se presser. Aimez MUCHO! (Groupe CNW/MTY Franchising Inc., MUCHO Burrito)

Les Canadiennes et Canadiens deviennent de plus en plus sélectifs en ce qui concerne leurs sorties au restaurant; leurs attentes évoluent. Les consommateurs examinent désormais plus que le prix et accordent une plus grande importante à la qualité, à la transparence et à la valeur globale, même si la commodité demeure au premier plan.

La nouvelle campagne de MUCHO Burrito tient compte de ce changement en mettant l'accent sur la préparation de ses plats et la qualité des ingrédients, en expliquant la démarche en succursale et en insistant sur le fait que la clientèle n'a pas à choisir entre la rapidité et un service soigné.

La préparation au premier plan

Dans une catégorie de restauration où la rapidité et l'efficacité deviennent souvent la priorité, MUCHO a décidé d'attirer l'attention sur la préparation de ses plats. Quoique ce ne soit pas toujours évident, c'est une différence qui se goûte.

La marque mise sur :

des poitrines de poulet entières grillées chaque jour;

du fromage Monterey Jack canadien authentique;

des salsas et du guacamole préparés sur place avec des ingrédients authentiques;

pour finir, un favori des fans : des frites Mercado assaisonnées au piment ancho et arrosées d'un jet de jus de lime

« Pour nous, ce qui importe est la préparation et la finition de nos plats », explique Luca Gerace, directeur culinaire chez MUCHO Burrito. « Nous nous y prenons ainsi depuis le tout début, et c'est un aspect que nous continuons de respecter. Qu'il s'agisse de griller des poitrines de poulet entières, de rôtir du maïs ou d'utiliser du véritable fromage canadien, toutes les étapes mènent à un plat savoureux. Nous appliquons la même démarche à toutes nos innovations, de notre nouvelle Salsa Cruda préparée chaque jour avec des tomatilles fraîches, à notre sauce Amarillo maison en vedette dans notre nouveau burrito Crousti-Cali. Cela demande un peu plus d'effort, mais c'est la raison pour laquelle nos clients reviennent. »

Outre la préparation, MUCHO met aussi l'accent sur la saveur et le choix. On souligne que la nourriture authentique ne doit pas seulement être préparée correctement, mais qu'elle devrait aussi être savoureuse, variée et satisfaisante.

« La population canadienne est de plus en plus intentionnelle en ce qui concerne le choix d'établissement où ils dépensent leur argent, et les attentes ont changé », ajoute Tom Hogan, vice-président principal de MUCHO Burrito. « Ce n'est plus seulement une question de commodité ou de prix. Les gens veulent comprendre ce qu'on leur sert et se sentir en confiance par rapport à leur choix. Nous nous assurons de livrer un message clair et d'accroître la valeur de chaque plat. »

Une nouvelle approche de la restauration rapide haut de gamme

La mentalité de MUCHO respecte une croyance toute simple : la commodité ne devrait pas nécessiter de compromis.

Alors que nombre de marques se sont tournées vers la simplification et la centralisation, MUCHO continue de miser sur l'authenticité et la préparation en succursale. La campagne remet en question l'idée que la vitesse demande des sacrifices, et démontre plutôt que la nourriture bien préparée peut tout de même être servie rapidement.

Choisir la valeur perçue

La campagne reflète également la nouvelle approche de MUCHO par rapport à la croissance.

Alors que nombre de restaurants misent davantage sur les réductions pour faire augmenter l'achalandage, MUCHO choisit de renforcer la valeur perçue grâce à des produits de qualité et stables. Nous souhaitons que la clientèle comprenne ce qu'on lui sert et pourquoi c'est le bon choix.

Déroulement de la campagne

La campagne sera lancée à l'échelle nationale à la radio, dans les transports en commun, dans les réseaux sociaux et au moyen de vidéos numériques. L'exécution créative attire l'attention sur des moments précis de l'évolution des aliments, comme le poulet grillé, le vrai fromage et les salsas maison, tout en délivrant son message central.

Préparé avec amour. Pas de raccourcis.

Célébration du Cinco de Mayo

Pour souligner le Cinco de Mayo, le 5 mai, MUCHO Burrito lancera également une offre d'une durée limitée offrant à la population canadienne la possibilité de goûter à ses burritos signature à un prix accessible.

La promotion d'une journée est conçue pour inviter de nouveaux clients à faire l'expérience de la démarche maison de MUCHO et de constater eux-mêmes la différence, pour ainsi démontrer que la qualité et la commodité peuvent aller de pair.

On encourage les gens à visiter un restaurant MUCHO Burrito près de chez eux le 5 mai pour prendre part à la fête.

À propos de MUCHO Burrito

Fondée en 2006, MUCHO Burrito est l'une des principales chaînes de restauration rapide d'inspiration mexicaine au Canada, forte de plus de 145 restaurants d'un océan à l'autre. Reconnue pour ses plats savoureux et sa philosophie « fait maison », MUCHO Burrito offre la commodité sans compromettre la qualité et propose des plats préparés sur place chaque jour et servis avec soin.

Pour en savoir plus ou pour trouver un restaurant, visitez le site www.muchoburrito.com ou suivez @muchoburritoHQ dans les réseaux sociaux.

SOURCE MTY Franchising Inc., MUCHO Burrito

Personne-ressource : Kristina Tran, Directrice du marketing, [email protected]