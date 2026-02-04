TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - En cette période où la population canadienne continue de composer avec des hausses de coûts et doit faire des choix de restauration intentionnels, MUCHO Burrito accueille le mois de février avec un objectif délibéré : répandre de l'amour généreusement, tisser des liens dans notre communauté et offrir de la valeur.

Le 14 février, MUCHO célèbre l’amour avec une offre 2 pour 1 sur les burritos et les bols. En succursale seulement. (Groupe CNW/MTY Franchising Inc., MUCHO Burrito)

Pour notre marque, février est le mois MUCHO de l'amour. Cette initiative nous a été inspirée par notre slogan AIMEZ MUCHO. D'ailleurs, tout cet amour prendra tout son sens avec notre offre « Achetez-en un, obtenez-en un autre gratuit » sur les burritos et les bols sur mesure de format MUCHO, le 14 février, en succursale seulement, dans les restaurants participants du Canada. Notre promotion pour la Saint-Valentin est conçue pour multiplier les repas partagés dans une période où la valeur et le vivre-ensemble sont plus importants que jamais.

Au lieu d'aborder la Saint-Valentin comme un simple événement promotionnel, MUCHO mise sur un large programme, au mois de février, pour récompenser la fidélité, favoriser les espaces propices à la gentillesse et à l'esprit communautaire, et renforcer son image de marque axée sur l'hospitalité.

Valeur partagée pour la Saint-Valentin

Le 14 février seulement, à l'achat d'un bol ou d'un burrito, les clients en recevront un autre gratuitement. Cette offre, d'une journée seulement, encourage les clients à partager un repas avec un être cher, et constitue une valeur explicite avantageuse dans une période promotionnelle éparpillée.

Récompenser la fidélité tout le mois de février

En février, chaque visite des membres du programme de récompenses MUCHO assure une inscription automatique au concours pour courir la chance de gagner des burritos GRATUITS pour un an, une carte-cadeau d'épicerie de 500 $ et l'une des autres cartes-cadeaux de MUCHO. Ce concours ne nécessite aucun formulaire ni autre étape. MUCHO estime que la fidélité est une qualité qui se récompense en toute simplicité.

Aménager des espaces de liens communautaires

Dans le cadre du mois MUCHO de l'amour, MUCHO Burrito a aussi organisé une activité d'engagement en succursale pour inviter les clients à poser un acte de gentillesse simple.

Tout au long du mois de février, les clients qui écriront un mot d'amour pour leur communauté et l'afficheront sur les MURS DE L'AMOUR en restaurant, recevront un biscuit gratuit en guise de remerciement. Cette initiative est à l'image des valeurs de MUCHO : les petits gestes mènent à des moments empreints de sens dans nos vies, au quotidien.

« Pour nous, février ne se résume pas à une seule offre », a affirmé Kristina Tran, directrice du marketing. « C'est l'occasion de redonner un peu de l'amour que nous recevons chaque jour en offrant de la valeur, en récompensant la fidélité et en favorisant les occasions de tisser des liens dans nos restaurants. »

La valeur au quotidien ne se limite pas au mois de février

En plus de mener ses initiatives de février, MUCHO Burrito continue à mettre l'accent sur la valeur avec ses Fringales MUCHO, un menu de plats en formats collation offert actuellement et jusqu'au 27 avril. Au prix de 5 $, le menu comprend les MUCHITO Burritos, le bol Poco ou les quésadillas collation, des plats offerts en ligne et en restaurant.

À propos de MUCHO Burrito

Fondée en 2006, MUCHO Burrito est l'une des principales chaînes de restauration rapide d'inspiration mexicaine au Canada, forte de plus de 145 restaurants d'un océan l'autre. Reconnue pour sa cuisine mexicaine moderne et sa philosophie du « fait maison », MUCHO Burrito promet la facilité, sans compromettre la qualité; les plats qu'elle propose sont fraîchement préparés avec soin tous les jours et pleins de saveur.

Pour en savoir plus, visitez muchoburrito.com.

Pour de plus amples renseignements ou pour trouver un restaurant, visitez muchoburrito.com ou suivez-nous @muchoburritoHQ sur les médias sociaux.

SOURCE MTY Franchising Inc., MUCHO Burrito

Personne-ressource : Kristina Tran, Directrice du marketing, [email protected]