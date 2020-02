MTY reporte la publication des résultats de son quatrième trimestre

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de reporter la publication des résultats de son quatrième trimestre ainsi que l'appel conférence qui étaient prévus le 18 février 2020 à une date qui sera annoncée ultérieurement.

Cette décision fait suite à certaines allégations récemment formulées par un prétendu employé lanceur d'alerte. Bien que MTY soit d'avis que ces allégations sont sans fondement et frivoles, le conseil d'administration, par extrême précaution, prendra le temps requis pour traiter la question de manière appropriée.

La publication des résultats du quatrième trimestre est toujours prévue dans les délais réglementaires.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés « prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes inhérentes aux prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de MTY ou de l'entité regroupée, diffèrent considérablement des prévisions de résultats, de rendement ou d'accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement signalés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « prédire », « s'attendre à », « estimer », « anticiper », « avoir l'intention de » ou « prévoir » ou des variantes de ces mots et expressions ou encore la mention que certaines mesures ou certains événements ou résultats « pourraient » être pris, survenir ou être obtenus ou « seraient » ou « seront » pris ou atteints. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits ni des garanties de rendement futur, mais seulement des réflexions sur les estimations et les attentes de la direction de MTY et ils comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Eric Lefebvre, Président Directeur Général

