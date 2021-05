MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de concepts de restauration au monde, a annoncé que l'assemblée de ses actionnaires aura lieu le 15 juillet 2021 à 13 h, H.N.E.

Les documents pour l'assemblée seront postés et disponibles sur www.mtygroup.com et www.sedar.com le ou vers le 28 mai 2021. L'assemblée aura lieu au siège social de MTY, 8150, route Transcanadienne, à Montréal. La santé et la sécurité de nos employés et actionnaires ainsi que de toutes les parties prenantes sont notre priorité et considérant les règles et restrictions applicables à cet égard et en ce qui a trait aux rassemblements, l'assemblée sera tenue sous forme hybride. Les actionnaires sont encouragés à y participer en ligne. Les documents de l'assemblée procureront toute l'information permettant de vous inscrire et de participer à l'assemblée.

À PROPOS DE GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY offre des franchises et exploite des établissements de restauration rapide et décontractée sous plus de 80 enseignes au Canada, aux États-Unis et à l'international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes qui sont l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en offrant de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent à leur manière la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 949 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » en ce qu'ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels futurs de la Société ou du secteur s'écartent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Cela comprend les commentaires concernant les conséquences éventuelles de la pandémie de COVID-19 sur les activités futures de la Société qui seraient formulées aux présentes. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les énoncés prospectifs peuvent inclure des termes comme « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », l'indicatif futur ou conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur des prévisions établies à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels figurent dans les rapports de gestion de la Société qui sont disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

