PICKERING, ON, le 27 févr. 2026 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (« MTL » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt de ses états financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois se terminant les 31 décembre 2025 et 2024. Vous trouverez tous les détails dans le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca.

À propos de MTL Cannabis Corp.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

La Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE MTL Cannabis Corp.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]