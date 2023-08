PICKERING, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (« MTL » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé les états financiers pour les périodes de trois mois se terminant le 30 juin 2023 et 2022 pour sa filiale en propriété exclusive Montréal Cannabis Médical Inc. (« Montréal Cannabis »). Tous les détails se trouvent à www.sedarplus.ca.

Montréal Cannabis a procédé à une prise de contrôle inversée de MTL (anciennement Canada House Cannabis Group Corp.) le 28 juillet 2023, et la première série d'états consolidés pour l'entité combinée sera à la même date et pour les périodes de six mois se terminant le 30 septembre 2023.

Faits saillants financiers du premier trimestre de 2023 pour Montréal Cannabis :

Revenus nets de 12 763 787 $, soit une augmentation de 6 997 659 $ ou 121 %, par rapport à 5 766 128 $ au cours de la même période de l'exercice précédent.

Bénéfice brut de 3 274 781 $, soit une amélioration de 602 069 $, comparativement à 2 672 712 $ au même trimestre de l'exercice précédent.

Bénéfice d'exploitation de 599 599 $, soit une diminution de 207 219 $, comparativement à 806 818 $ au même trimestre de l'exercice précédent.

Entrées nettes de trésorerie découlant des activités d'exploitation de 2 140 029 $, comparativement à (690 847 $) au même trimestre de l'exercice précédent.

Encaisse nette utilisée dans les activités d'investissement de (318 847 $) comparativement à (226 292 $) au même trimestre de l'exercice précédent.

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de (1 291 189 $) comparativement à 1 192 913 $ au même trimestre de l'exercice précédent.

L'encaisse nette globale a augmenté à 967 544 $, soit une amélioration de 529 993 $, comparativement à 437 551 $ au début de la période.

« Notre équipe a fait un travail remarquable pour stimuler une croissance importante des revenus et des flux de trésorerie liés aux activités au cours de la dernière année. Les résultats confirment que nous avons établi un modèle d'affaires solide axé sur le cannabis de qualité supérieure, ce qui est confirmé par l'appréciation de nos clients pour les produits de MTL. » Michael Perron, chef de la direction de MTL Cannabis Corp., a déclaré : « Nous avons hâte de regrouper les résultats des activités de l'ancienne société Canada House Cannabis Group Inc. dans nos prochains états financiers trimestriels et de continuer à produire des résultats pour nos actionnaires et nos clients. »

À propos de MTL Cannabis

MTL Cannabis est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc., un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point des canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL Cannabis vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical. Veuillez consulter les sites http://www.mtlcannabis.ca/ , https://isocanmed.com/, https://abbamedix.com/, www.canadahouse.ca, ou les documents publics de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Bien que l'entreprise soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment à de tels énoncés. Certains facteurs ou hypothèses réels importants sont appliqués dans la formulation d'énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés et la capacité d'exécuter des plans stratégiques. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

