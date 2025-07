Donne accès à de nouveaux capitaux pour la flexibilité opérationnelle et la croissance grâce à des dépenses en immobilisations

Permet de refinancer environ 19 millions de dollars de dettes actuelles, consolidant et renforçant le bilan de la Société

Permet de reporter et subordonner environ 8 millions de dollars en prêts aux actionnaires de la part des fondateurs de la Société, renforçant ainsi les liquidités

PICKERING, ON, le 31 juill. 2025 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention de crédit (la « facilité de crédit ») avec une banque canadienne de premier plan de l'annexe 1, pour un montant total d'environ 27 millions de dollars. Les objectifs de la facilité de crédit sont (i) de contribuer aux dépenses en capital de croissance, (ii) de financer les besoins en fonds de roulement de la Société et (iii) de refinancer les dettes préexistantes (les « Dettes existantes »).

La facilité de crédit est composée (i) d'une facilité de crédit renouvelable à vue non engagée d'un montant maximal de 4 000 000 $, assujettis à une marge garantie sur les comptes débiteurs admissibles de la Société (ii) d'une facilité de crédit à terme non renouvelable engagée disponible au moyen d'un prélèvement unique d'un montant égal à 6 750 000 $ d'une durée contractuelle de trois (3) ans, (iii) d'une facilité de crédit à terme non renouvelable engagée disponible au moyen d'un prélèvement unique d'un montant égal à 12 150 000 $ d'une durée contractuelle de trois (3) ans, et (iv) d'une facilité de crédit à terme renouvelable à avances reportées non engagée disponible au moyen d'un ou de plusieurs retraits d'un montant total de 4 120 000 $.

La facilité de crédit portera intérêt à un taux préférentiel ou un taux CORRA à terme rajusté plus une marge applicable. La facilité de crédit est garantie i) par la totalité des entreprises, des biens et des actifs actuels et subséquents de la Société et de ses filiales en exploitation importantes, et ii) par la propriété située au 551, rue Saint-Marc, Louiseville (Québec), par une hypothèque accessoire de premier plan.

« Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe pour financer la croissance continue de l'entreprise et renforcer notre bilan, a déclaré Michael Perron, chef de la direction de la Société. Nous apprécions pleinement la confiance que la banque accorde à notre équipe de direction et à l'entreprise que nous avons bâtie, et nous nous réjouissons à l'idée de redonner cette confiance par un rendement continu à mesure que nous grandirons ensemble au cours des prochaines années. »

Les Dettes existantes refinancées en vertu de la facilité de crédit ont été dérivées uniquement de l'activité précédente de Canada House Cannabis Corp. et engagées avant la réalisation du regroupement des activités de Canada House Cannabis Corp. et de Montréal Cannabis Médical Inc., et incluent la totalité des 8 316 830,21 $ en montants payables aux termes des débentures convertibles émises le 4 août 2020, dans leur version modifiée, à Archerwill Investments Inc., et la livraison de tous les 14 466 568 bons de souscription de remboursement anticipé restants connexes au prix d'exercice de 0,5749 $; 10 041 094,94 $ en montants payables à la suite de l'acquisition historique d'IsoCanMed Inc. qui a pris fin le 12 juin 2020; et environ 575 000 $ en montants payables à la suite des débentures garanties émises le 5 décembre 2017.

« Nous considérons le refinancement des anciens créanciers de Canada House comme le dernier chapitre du regroupement d'entreprises entre la Canada House et MTL Cannabis, a ajouté Richard Clement, président et cofondateur de MTL Cannabis Corp. Nous sommes extrêmement fiers de la gérance financière de l'entreprise fusionnée par la direction et du redressement de notre situation financière que symbolise cette étape importante. »

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

L'entrepris vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société à www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les encaissements de tranches de prêt et l'utilisation des produits de la facilité de crédit, y compris le remboursement de la Dette existante, les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Même si la Société croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ils comportent des risques et des incertitudes et il convient de ne pas s'y fier indûment. Certains facteurs ou hypothèses importants sont pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou implicité dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE MTL Cannabis Corp.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]