NEW YORK, 13 mars 2025 /CNW/ - MSIG USA a lancé une collaboration stratégique avec MSIG Singapour et MSIG Hong Kong pour élargir les activités du groupe en matière d'assurance des risques politiques et de crédit commercial en Asie. Cette initiative renforce l'engagement de MSIG à soutenir ses clients mondiaux et à renforcer sa présence sur les principaux marchés internationaux.

Le partenariat tire parti de l'expertise de l'équipe chevronnée de souscription de crédit et de gestion des risques politiques de MSIG USA, ainsi que de la forte présence locale et des connaissances du marché de MSIG Singapour et de MSIG Hong Kong. Cette puissante combinaison permet à l'entreprise de tirer parti de la demande croissante de solutions en matière de risques politiques et de crédit commercial dans la région, assurant ainsi une couverture complète et personnalisée pour les entreprises dans un paysage commercial mondial en constante évolution.

« L'élargissement de nos capacités en matière de risques politiques et de crédit commercial en Asie est une mesure stratégique clé pour MSIG USA, » a déclaré Peter McKenna, chef de la direction de MSIG USA. « En collaborant avec MSIG Singapour et MSIG Hong Kong, nous renforçons notre capacité à servir les clients mondiaux grâce à des solutions personnalisées qui répondent aux défis du commerce international. Ce partenariat souligne notre engagement à être un partenaire fiable en matière de gestion des risques pour les entreprises qui exercent leurs activités dans des environnements complexes. »

Clemens Philippi, chef de la direction de MSIG Asia, a ajouté : « Cette initiative s'inscrit dans notre stratégie de croissance régionale et renforce notre capacité à offrir des solutions améliorées de gestion des risques à l'échelle de l'Asie. La combinaison de l'expertise de MSIG USA en matière de souscription, sous la direction de Dan Riordan et Richard Abizaid, et de notre forte présence sur le marché local nous permet de mieux servir les entreprises de la région et de les aider à naviguer en toute confiance dans le paysage économique et politique en constante évolution. »

Les solides cotes financières de catégorie 15, A+ et la reconnaissance de la marque de MSIG USA lui ont permis d'établir de précieux liens avec les clients et les courtiers, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché. Cette collaboration souligne le dévouement de MSIG USA à offrir des solutions d'assurance novatrices qui répondent aux défis changeants du commerce international et de l'investissement.

Dan Riordan, responsable du risque politique et du crédit commercial pour MSIG USA, a déclaré : « La demande d'assurance des risques politiques et du crédit commercial augmente rapidement, car les entreprises cherchent à se protéger contre des conditions géopolitiques et économiques incertaines. Notre collaboration avec MSIG Singapour et MSIG Hong Kong nous permettra d'offrir une expertise plus localisée et de renforcer notre capacité à fournir une couverture complète qui répond aux besoins des clients multinationaux. »

À propos de MSIG USA

MSIG USA est le terme de marketing utilisé pour désigner MSIG Holdings (U.S.A.), Inc. (« MSIGH »), ses filiales d'assurance et leurs gestionnaires. Les assureurs de MSIGH sont Mitsui Sumitomo Insurance Company of America, Mitsui Sumitomo Insurance USA Inc., et MSIG Specialty Insurance USA Inc. Les assureurs sont gérés par Mitsui Sumitomo Marine Management (U.S.A.), Inc. et MSIG Insurance Services, Inc. MSIGH est une filiale de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., l'un des principaux assureurs de dommages au monde qui possède 350 ans d'histoire, une cote A+ et de catégorie 15 et d'une portée mondiale qui couvre plus de 40 pays et régions. En Asie, MSIG est représenté dans tous les marchés de l'ANASE, ainsi qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, en Chine, en Corée, en Inde et à Taïwan. Il s'agit du principal fournisseur régional d'assurance non-vie de l'ANASE en fonction des primes brutes souscrites. MSIGH apporte la solidité financière, l'expertise en souscription, une gestion exceptionnelle des sinistres, la portée mondiale et l'innovation nécessaires pour offrir des solutions d'assurance commerciale qui répondent aux risques uniques auxquels les entreprises sont confrontées sur le marché d'aujourd'hui. Son réseau national de plus de 500 professionnels lui permet d'offrir un service réactif et personnalisé à ses clients. Les filiales d'assurance basées aux États-Unis sont agréées dans toutes les gammes d'assurance de dommages des 50 États, dans le District de Columbia et à Porto Rico. Tous les assureurs n'opèrent pas dans tous les territoires. La couverture réelle est soumise à la langue des polices émises. Pour en savoir plus, consultez le site www.msigusa.com .

